A través de sus redes sociales, Christian Yaipén le dedicó un emotivo mensaje a su esposa con motivo de su cumpleaños. Fue tanto el revuelo que causó, que sus seguidoras no tardaron en comentar con curiosas frases, haciendo alusión a tener el corazón roto, todo a manera de humor.

“¡Feliz Cumpleaños Amor de Mi Vida! Te celebraremos siempre por la excelente persona que eres y por el amor que brindas a todos los que te rodean. Que Dios te regale muchos años más de vida para tener la dicha de mirarte, besarte y andar de la mano contigo. ¡Te amo Princesa! FELIZ CUMPLEAÑOS”, fueron las palabras del artista.

En ese sentido, las fanáticas del cantante llenaron de comentarios la publicación, alegando que querían alguien que las quisiera de esa forma y hasta mostraron estar un poco “celosas” por el mensaje compartido por Yaipén.

“Qué suertuda”, “No me duele, me quema, me lastima”, “Feliz cumpleaños a la pareja de mi amado y saludos de mi esposo, espero que sigamos siendo felices los cuatro”, “Ella ya ganó”, “Todas queremos ser ella”, “Christian necesito una explicación”, fueron algunos de los graciosos comentarios que compartieron.