Desde fines de 2021, fecha en que el remake de “Café con aroma de mujer” en Netflix se volvió un boom, la carrera de William Levy volvió a la senda del éxito. Y es que desde su ingreso a la plataforma de streaming esta nueva versión de la ficción colombiana de 1995 se mantuvo en el TOP 10 por varios meses y es a la fecha, una de las series en español a la que mejor le ha ido en la compañía de la gran N.

Con este nuevo viento soplando a su favor, el actor cubano de 41 años de edad, no se durmió en sus laureles y ahora protagoniza “Montecristo”, serie que además de protagonizar, produjo. Esta historia es una adaptación de 6 episodios del clásico de Alejandro Dumas.

El hecho de fundar su productora, en palabras del actor, respondió a una especie de decepción tras su paso por Hollywood. En declaraciones a EFE, en agosto de 2021, Levy reveló que la industria estadounidense le dejó un mal sabor de boca.

“Llega un momento en el que uno tiene que aceptar las cosas. En Hollywood no están listos para entender que los latinos no cabemos dentro de ninguna cajita”, dijo Levy en medio del lanzamiento de su primer restaurante en las afueras de Miami.

Con “William Levy Entertainment”, el actor intenta producir contenido en español y exportarlo al mundo. “Llega un momento en el que uno tiene que decidir qué quiere en la vida y yo me di cuenta de que prefería enfocarme en los míos”, agregó Levy, quien explicó que su principal meta profesional actual es hacer cosas “delante y detrás de las cámaras” que enriquezcan la vida de su gente.

En junio de 2021, William Levy hizo una reflexión sobre su vida y escribió en cuenta de Instagram: “Muchas veces me preguntan ... William, si tienes la oportunidad de regresar el tiempo cambiarías algo ? Mi respuesta es simple... Lo que hagas en la vida, hazlo con tanto amor en tu corazón, que luego sin importar el resultado no quisieras hacerlo de ninguna otra manera. Recuerden que nunca vamos a tener una vida perfecta, pero si podemos llegar a tener una vida llana de momentos perfectos. 😉. Love you all ...... que tengan un sábado lleno de momentos perfectos”

Esto nos lleva a retroceder algunos años en la carrera del actor, en sus inicios para ser exactos, aquellos años antes de que fuese elegido como galán de telenovelas de Televisa.

UN INICIO INCÓMODO

Y si tenemos que calificar este inicio de William Levy en la vida pública tendríamos que usar el calificativo de incómodo. Recordemos por qué.

Un reality escandaloso

En 2003, William Levy fue uno de los 12 participantes que compitieron en “Protagonistas de novela”, un reality de Telemundo en el que los ganadores (un hombre y una mujer) lograban ser parte de una telenovela de la cadena estadounidense.

Lo curioso de esta edición es que junto a Levy compitieron Elizabeth Gutiérrez, su actual pareja y la madre de sus dos hijos; así como Erik Elías, el actor mexicano popular ahora por protagonizar “Betty en NY” y “100 días para enamorarnos” fue “su enemigo” en el reality.

El trío en mención, parecía hacer más noticias por sus dramas amorosos (Levy y Gutiérrez) y los roces constantes (Levy y Elías) ya sea por destacar como mejor actor o por ser “el mejor partido” para la futura actriz.

Fotos prohibidas

En 2007, cuando Levy protagonizaba “Pasión”, su primera telenovela en Televisa, un escándalo rodeo ensombreció su carrera. Sucede que en 2002, el actor posó para una conocida marca de ropa interior masculina, cuyos modelos eran transparencias que no dejaban nada a la imaginación. Cuando las fotos se viralizaron cinco años después, Levy contó cuál era la historia detrás de esta polémica sesión fotográfica.

“Ese fue un trabajo de modelaje que hice hace cinco años y las hice porque firmé el contrato, tuve que usar todo el vestuario. No estuve de acuerdo con alguna ropa que estaba mostrando, pero bueno, son experiencias”, contó en aquel entonces para La Oreja, el recordado programa de espectáculos de Televisa.

Acusaciones de Niurka Marcos

Fiel a su modo de ser directo y sin vergüenza, en 2018, Niurka Markos salió en defensa de su ex esposo Juan Osorio, luego de una pelea de este con el cubano. Sucede que el productor de telenovelas calificó de “mal agradecido” al actor por “despreciar” el género de las telenovelas que tanto éxito le dio en México. Ante tales acusaciones, el cubano llamó al productor “de bajo grado” e “incompetente”.

Niurka no pudo quedarse callada y recordó el pasado del actor. “Era nudista, porque yo le vi la ñonga en traje de baño transparente; así empezaste, después conociste a Carla Estrada, tuviste un romance con ella, te llevó a Televisa”. dijo la actriz al programa “Un nuevo día”.

Sobre estas declaraciones, Carla Estrada desmintió a Niurka y aseguró que viniendo estas declaraciones de parte de la cubana, no habría que tener en cuenta lo que dice. “Me da mucha tristeza, es una mujer que yo respeto, definitivamente no creo que tenga motivos para hablar así de mí”, declaró.

¿DE QUÉ VA “MONTECRISTO”?

Montecristo es el fundador y director ejecutivo de una nueva empresa de tecnología que ha generado envidia e interés en muchos, entre ellos Fernando Álvarez Mondego (Roberto Enríquez), un hombre de negocios conectado con la aristocracia española que quiere comprar el startupde Montecristo. Lo que Fernando no sabe es que conoció a Montecristo varias décadas atrás y que la razón por la que ha reaparecido repentinamente en su vida no es otra que la venganza.

