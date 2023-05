Cielo Torres y sus músicos nunca pensaron que pasarían un momento tan horrible. El último domingo, la salsera se presentó en un evento en Comas y vivieron una situación llena de terror cuando durante el show se produjo una explosión.

El terrible suceso hizo que todos los asistentes entren en pánico y salieran del local corriendo y desesperados, lo que provocó que haya desmayos por la falta de oxígeno.

La cantante reveló que los integrantes de su orquesta estaban “armando los instrumentos en el escenario” mientras ella se disponía a subir, cuando entonces vio que “la gente salía corriendo”.

“Empezaron a gritar y oía: ‘bombas lacrimógenas, no puedo ver’”, declaró para Trome.

Torres también contó que sus músicos, pese al susto que sentían, empezaron a ayudar a las personas que veían.

“Mis músicos empezaron a ayudar a unas señoras que no podían ver ni respirar. Yo me quedé dentro del auto y escuché el explosivo al lado de mi carro. Reventó al lado mío, no me pasó nada, pero me asusté muchísimo. Entré en pánico, empecé a gritar, quería correr y no podía. Nunca había pasado por una situación así”, narró.

mira aquí el video Comas: Presuntos extorsionadores arrojan gas pimienta en concierto y casi termina en tragedia

“Por unos momentos pensé que ya no iba a salir viva de ese lugar. Fue una sensación muy fea”, sostuvo. Asimismo, lamentó lo ocurrido y expresó que desea que “no exista heridos ni haya personas afectadas”.

“Sé que todas las personas vivimos expuestas a un montón de peligros, soy consciente de ello, pero cuando te sucede es otra cosa. El vivirlo es muy feo”, agregó.

Además, la salsera mostró su indignación ante la ola de inseguridad ciudadana que se vive en el país.

“Una trabaja sin hacerle daño a nadie, de la manera más leal y tranquila, pero la delincuencia está en todos lados. Los más seguro es que haya sido ese tema [extorsión]”, señaló.