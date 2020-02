Daniela Darcourt realizó un video de Instagram para denunciar públicamente que su cuenta de YouTube fue hackeada.

La cantante de salsa señaló que los hechos sucedieron en la madrugada del día sábado 15 de febrero.

“Mi gente, lastimosamente, el día de ayer a las 2:00 a.m. apróximadamente volvieron a hackear mi cuenta oficial de YouTube. Estamos en busca de los responsables para la denuncia correspondiente por parte de este equipo”, dijo Daniela Darcourt.

“Agradezco de antemano las muestras de cariño y preocupación por parte de todos ustedes, la gente que me quiere de verdad y por la que me esfuerzo para seguir siendo mejor. Me siento frustrada, indignada y triste, pero les juro que esto ni nada hará que baje la cabeza”, agregó la intérprete de “Señor mentira”.

En otro momento de su mensaje, Daniela Darcourt sentenció que seguirá adelante con su carrera, pese a estos problemas en su plataforma musical. “Nada hará que pierda el sentido y mucho menos me distraerá del objetivo. No les daré el gusto de verme en el piso, todo lo contrario... A seguir luchando por este sueño”, indicó.

Daniela se ha convertido en una de las principales voces de la salsa nacional a sus cortos 23 años de edad. Temas como “Probablemente”, “Adiós amor” y “Con mi amiga” suman miles de reproducciones en YouTube.