Ed Sheeran quiere colaborar con Drake en algún proyecto | FOTOS

Ed Sheeran ha colaborado con diversas estrellas de la industria musical, desde Beyoncé hasta Eminem, pero si hay alguien con quien ansía trabajar es con Drake.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Ed Sheeran reveló que uno de sus deseos sería grabar con él: "Siento que en algún momento, Drake y yo necesitaremos hacer algo, siento que eso tiene que suceder en algún momento".

Con respecto a las razones por las cuales no ha sucedido aún, Ed Sheeran dijo que se debería a las interminables giras de ambos, pues sus apretadas agendas no habrían permitido a los artistas crear algún proyecto.

"Creo que en algún momento esos dos mundos tienen que encontrarse, y no sé cómo o cómo suena, pero siento que es inevitable... solo lo he visto un par de veces. Ni siquiera sé si está en las cartas. Me gustaría pensar que tiene la misma mentalidad que yo”, expresó Ed Sheeran en la entrevista.

Aunque Drake y Ed Sheeran tienen estilos musicales diferentes, él considera que la mezcla resultaría siendo una canción interesante, aunque si no llegara a suceder no significa que se va a acabar el mundo.

Recordemos que Ed Sheeran anunció recientemente que no está en sus planes sacar un nuevo disco el próximo año, aunque no descarta hacer algún proyecto.