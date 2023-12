La final de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos” ha sido una de las más emotivas del año, y es que no solo los finalistas fueron los favoritos del público, sino también del jurado. Antes de anunciar al ganador de la temporada, Javier Masías, Giacomo Bocchio y Nelly Rossinelli dedicaron emotivas palabras a Christian Ysla y Mónica Zevallos.

Antes que José Peláez leyera el nombre del competidor ganador de la temporada, los integrantes del jurado tomaron la palabra para emocionar y conmover a los finalistas, quienes no pudieron evitar las lágrimas al oír a sus mentores.

La primera en tomar la palabra fue Nelly Rossinelli, quien destacó el desempeño de Mónica Zevallos. “Moni, te vemos llegar desde el inicio con una sazón de mamá única y lo has transformado en una sazón elegante. Has sido como una verdadera mamá para todos. Siempre estás con toda la disposición, eso lo valoro muchísimo”, dijo.

Además, tuvo palabras para Christian Ysla: “Te hemos visto evolucionar en la cocina, además me emociona lo gran padre y esposo que eres. Felicitaciones”.

Por su parte, Giacomo Bocchio también les brindó palabras de aliento a ambos participantes. “Moni qué gusto conocerte. Realmente desde el día uno has formado un bonito vínculo. Tienes un corazón noble. Te has sofisticado mucho en la cocina. Te has ganado un amigo cocinero de por vida”, señaló.

Finalmente, Javier Masías cerró la intervención del jurado con mucha emoción. “Mónica lo que has mostrado en esta cocina es fortaleza e integridad con un barniz de amabilidad que puede conmover hasta el más duro de la cocina”, dijo sobre la participante Zevallos.

“Christian, lo mejor que puedo decir de ti es que eres un tipazo. Esos gestos de nobleza no se ven con la suficiente frecuencia en la TV. El ejemplo que has dado va a perdurar mucho en el tiempo y muchos niños van a crecer con ese estándar. Que gane el mejor”, añadió Masías, dándole paso a José Peláez para anunciar al ganador de temporada.

Cabe señalar que la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos” se realizó el pasado sábado 2 de diciembre y dio como ganadora a Mónica Zevallos, quien se llevó la olla de oro en medio de un emocionante cierre de temporada. La próxima temporada empezará de inmediato, este lunes 4 de diciembre, con “La Revancha”.

