El modelo Gino Pesaressi obtuvo el tercer lugar en “El gran chef: Famosos” tras ser eliminado en la noche de semifinal del viernes 1 de diciembre.

De este modo, el exintegrante de “Esto es guerra” quedó fuera de la competencia, dando paso a sus compañeros, el actor Christian Ysla y la presentadora de televisión Mónica Zevallos.

“No puedo irme triste, siento que di lo mejor, me he esforzado mucho, he aprendido todo lo que pude haber aprendido con el tiempo en contra, me voy super contento”, dijo Pesaressi.

El participante fue retado con sus compañeros a preparar un plato único, el cual era un postre llamad ópera que significó un reto en la semifinal del programa.

“He hecho un postre que nunca en la vida pensé hacer, y la verdad que me quedó bien. Para mí la gente que se queda en la final, son ganadores. Soy muy feliz por ellos”, añadió Gino.

Por su parte, Zevallos e Ysla lograron pasar a la noche final de “El gran chef” que se realizará este sábado 2 de diciembre a las 7:40 p.m., los participantes tendrán que usar sus habilidades gastronómicas para obtener el premio deseado.

Gino Pesaressi es motivado por su hija Gia





Al inicio del programa, los tres semifinalistas protagonizaron un emotivo momento al escuchar a sus hijos motivarlos antes de la competencia.

De ese modo, Gino Pesaressi recibió las palabras de apoyo de su pequeña hija Gia, de 9 años, provocando que se quebrara en lágrimas.

“Quiero que tengas la mejor suerte del mundo para poder ganar, si no ganas ya de por sí tú eres un superhéroe para mí. Te amo”, dijo la menor.

¿En dónde se pueden ver los episodios de “El gran chef: famosos”?





Actualmente, todos los episodios del programa son subidos a la plataforma YouTube, estos capítulos pueden ser vistos de manera gratuita por todo el público.

También se pueden ver en la web y canal de Latina de lunes a viernes a las 7:45 p.m. y a partir de las 8:30 p.m. los sábados.





Ver la semifinal de “El gran chef: Famosos”