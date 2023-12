El último sábado 2 de diciembre, el programa “El Gran Chef Famosos” vivió la gran final de su cuarta temporada, donde Mónica Zevallos terminó siendo la flamante ganadora tras superar a su compañero Christian Ysla en el voto del jurado. La celebración llegó cargada de emoción y emotivos abrazos con sus compañeros de programa.

En medio de las celebraciones, Mónica Zevallos aprovechó un momento para hacer una emotiva dedicatoria de su premio, resaltando el valor de muchas personas que la impulsaron a sumarse a la competencia de “El Gran Chef Famosos”.

En conversación con las redes sociales de Latina, Mónica Zevallos agradeció a todas las personas que la motivaron a sumarse a la competencia de “El Gran Chef Famosos”, destacó la importancia de su familia en la decisión.

“Esto feliz, gracias a todos, a cada persona que me ha acompañado durante todo este proceso. Son muchas personas maravillosas, las que están en sus casas, los que me han escrito dándome ánimos, poniendo stories y haciendo de todo. A todos los amigos que me ayudaron y convencieron para estar acá, a mis dos hijos maravillosos y a mi mamá, te amo. A celebrarlo, por ustedes estoy acá”, señaló Zevallos.

Acto seguido, la reportera de Latina le dice a Mónica Zevallos “a celebrar” y la ganadora de “El Gran Chef Famosos” invita a sus compañeros Renato Rossini Jr., Fiorella Cayo y Tilsa Lozano a bailar junto a ella.

Como se recuerda, luego de más de un mes de competencia, Mónica Zevallos se convirtió en una de las favoritas del público y muchos pedían su victoria en redes sociales. En la gran final, superó a su compañero Christian Ysla, quien también tuvo un destacado performance en el programa de cocina de Latina.

