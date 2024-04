El último miércoles 24 de abril, el programa “El Gran Chef Famosos: El Restaurante” enfrentó a tres participantes en la temida noche de sentencia. La actriz cómica Zelma Gálvez no logró convencer al exigente jurado y se convirtió en la quinta eliminada de la temporada.

Tras escuchar su nombre como la siguiente en abandonar la competencia, Zelma agradeció la oportunidad que le brindó el programa de volver a la televisión y vivir una nueva experiencia. Además, felicitó a sus compañeras Ekaterina Konisheva y Flavia Laos, quienes siguen en carrera por la olla de oro.

“Estas semanas han sido una increíble experiencia. Me han marcado los límites que tengo. Hay que tener respeto a una zona de trabajo como es la cocina”, dijo la actriz cómica tras anunciarse su eliminación.

“Por fin me comí mi plato con mucho gusto. Es maravilloso lo que brota de una sartén o un horno cuando está bien dirigida. Estoy muy agradecida por esta experiencia, no la voy a olvidar. Me voy feliz”, reflexionó.

De esta manera, Zelma Gálvez se convirtió en la quinta eliminada de la temporada. Brando Gallesi, Emilio Jaime, Emilram Cossio y Giovanna Valcárcel fueron los primeros en abandonar la competencia de cocina de Latina.

