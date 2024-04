La actriz y cantante Natalia Salas recordó la forma en que ingresó al “reality” de cocina “El gran chef: Famosos”, en donde ganó el premio mayor de la segunda temporada.

Mediante una entrevista con su colega, el actor Christopher Gianotti, la exintegrante “Al fondo hay sitio”, explicó que tomó la iniciativa de contactarse con el productor del show, Ricardo Morán; sin embargo, no tuvo respuesta.

“‘Hola, Ricardo, te saluda Natalia. Me he enterado por una colega que harán una segunda temporada, no sé si están completos, pero me gustaría estar’. Y quedó ahí, nunca me leyó”, relató Natalia.

Como se recuerda, Morán es el productor de “Rayo en la botella”, casa realizadora de el programa, el cual ya tiene siete temporadas ininterrumpidas.

Fue en la segunda, en donde Natalia Salas se coronó como la Gran Chef del programa, llevándose la Olla Dorada y superando a la actriz Ale Fuller, así como el cantante Mauricio Mesones.

No fue la primera opción





Por otro lado, la actriz aseguró que fue invitada para ingresar al “reality” de cocina, tiempo después de su primer contacto con Ricardo, pero en reemplazo de otro famoso, quien declinó su participación.

“Me llamó y me dijo: ‘Nati, ¿cómo estás? ¿Te gustaría estar?’. Yo respondí: ‘Obvio, ¿pero quién se te fue? No me importa, qué bueno que se largó porque yo quiero estar’”, explicó Salas.

Luego de eso, complementó: “Ella me dijo que fuera mañana porque ya empezaba a cocinar, a grabar. Llamé a mi oncólogo para que me atendiera más temprano y ahí estuve al día siguiente”.

La persona que se habría retirado antes de iniciar la segunda temporada de “El gran chef” sería la modelo Sheyla Rojas, quien rechazó la oferta porque no estaba interesada en grabar los programas.