A través de sus redes sociales, el conductor de televisión Ernesto Pimentel emocionó a sus miles de seguidores al anunciar que logró superar al coronavirus (COVID-19).

El presentador de “El Reventonazo de la Chola” compartió una tierna fotografía del emotivo reencuentro que tuvo con su pequeño hijo. También agradeció a sus fanáticos por las muestras de apoyo que le brindaron durante el difícil momento que le tocó vivir a causa del virus.

“Gracias a Dios, ya libres de la COVID-19. Gracias por todos sus mensajes, consejos y oraciones. Renuevo mi compromiso de seguir celebrando la vida. Comparto mi esperanza, que todos podamos abrazarnos pronto”, escribió en la leyenda de la instantánea que suma más de 10 mil “Me gusta”.

En los comentarios, figuras como Sandra Muente, Maju Mantilla, Daniela Darcourt, Julian Zucchi se mostraron felices por la recuperación de la popular ‘Chola Chabuca’.

“Bendiciones maestro”, “Qué linda foto”, “Felicidades, querido”, “Dios te bendice Ernesto porque en tu corazón sólo hay bondad”, “Muy buena noticia de viernes santo”, “Qué bueno verte al lado de tu hijo. Un fuerte abrazo y éxitos”, son algunas reacciones de sus fans.

Días atrás, Ernesto Pimentel reveló que lo más difícil de la enfermedad fue estar alejado de su hijo, quien siempre intenta abrir la habitación en la que se encontraba cumpliendo su aislamiento.

“Yo solamente me he expuesto por hacer algo que está permitido: mi trabajo”, comentó el artista para La Banda del Chino. “Llegar a mi casa y, de pronto, cuando mi hijo trata de abrir la manija de la puerta del cuarto, me da mucha pena, siento que le debo algo”, comentó.

En otro momento de la conversación, la figura de América Televisión reveló que para evitar contagiarse del virus incluso postergó una operación que debía realizarse el año pasado.

“Soy una persona que en este año ha tenido muchos problemas de salud, quizá el público no lo sepa, yo trato de no evidenciarlo, pero tengo pendiente una operación que justamente lo he ido postergando por no enfrentar el COVID-19. Tengo monitoreo permanente de mis medicamentos, en algún momento fue complicado conseguirlo. El día de hoy hay cierto desabastecimiento en los medicamentos para las personas con VIH, y son momentos de angustia”, destacó.

