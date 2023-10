“Esto es guerra” anunció la llegada de un nuevo participante que se sumará a las filas del programa a poco de su gran semifinal. Esta vez, fue Jota Benz quien regresó al reality luego de más de un año de sufrir una complicada lesión a la rodilla en el programa.

Tras su presentación, el popular ‘Mamut’ se mostró nervioso por su regreso y aseguró que, poco a poco, superará el temor que todavía siente por la seria lesión que sufrió en el pasado.

“No pensé que me iba sentir tan nervioso de estar acá, pisar la casa que me vio crecer, es un miedo que estoy venciendo estar acá. Me queda agradecer. No sabes cuánto busqué esto, cuánto busqué estar caminando, trotando. Si bien es cierto, tengo un camino muy largo”, señaló Benz.

“Ustedes no saben lo grande que son unas simples palabras. Yo les prometo que como siempre lo he hecho, voy a rajarme en lo que sea, siempre cuidando mi integridad. Equipo donde yo he estado, equipo que ha campeonado”, agregó el novio de Angie Arizaga.

Jota Benz regresa a 'Esto es Guerra'

Cabe señalar que Jota Benz no será el único refuerzo del programa, ya que se anunció la llegada de un segundo competidor, cuya identidad recién sería revelada este martes 3 de octubre.