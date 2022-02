Estrella Torres fue consultada por las comprometedoras imágenes que protagonizó Tommy Portugal junto a una joven en una discoteca de Tarapoto. La cantante le deseo lo mejor a su expareja y aseguró que seguirán siendo amigos.

“No opino porque estoy en otra etapa de mi vida. Estoy enfocada en mi carrera, soy feliz, que él rehaga su vida está superbién, le deseo lo mejor y vamos a seguir siendo amigos. Todo bien. (…) Le deseo lo mejor siempre”, comentó al diario Trome.

La intérprete de “Ahí donde me ven” aseguró que no conoce a la mujer con la que fue captado Portugal.

“La verdad que no, ahorita me estás preguntando y, la verdad, estoy en otras cosas, me encuentro viajando, enfocada en mi carrera. Estoy muy feliz con mi novio (Kevin Salas) y no estoy al pendiente”, comentó.

Estrella aclaró que sigue siendo amigo de Tommy Portugal, pero que solo hablan por trabajo. “Somos ‘patas’, pero se han tenido que cortar algunas cosas, solo hablamos de chamba y de apoyarlo en sus proyectos porque él también me apoya a mí. Pero ya ese tema (de la joven) es su intimidad”, aseguró.

Finalmente, la cantante de cumbia contó que no podrá celebrar San Valentín junto a su novio Kevin Salas debido a que ambos se encuentran distanciados físicamente por trabajo.

“Estas fechas son un poquito complicadas porque yo estoy trabajando y mi novio viajó (a Nueva Jersey) para un campeonato de fisicoculturismo. Todos los días estamos conversando, muy orgullosos el uno del otro”, explicó.

