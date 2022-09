Estrella Torres estuvo la noche del último viernes como invitada en el set del programa “Magaly Tv La Firme” junto a su novio, Kevin Salas, con quien ha anunciado que se casará el próximo año, e hizo una curiosa revelación.

La cantante y su pareja, quien también es su manager, contaron que ya viven juntos y la exintegrante de Corazón Serrano aseguró que su pareja ya es el consentido de su familia; sin embargo, indicó que al inicio de su relación, su mamá no confiaba en él.

“Al principio fue un poquito con mi mamá... Obviamente las mamás siempre van a tener temores, yo no tengo a mi papá, falleció, entonces ella es la que más me cuida, la que más me está chequeando”, acotó, frente a lo cual Magaly Medina le preguntó: “¿Qué le vio que no le gustó”.

“Lo que pasa es que creo que a veces juzgamos a las personas, más que todo porque es guapo, pensó que porque es guapo me iba hacer algo”, respondió dejando desconcertada a la periodista, quien interpretó sus palabras con la analogía: “O sea guapo = mujeriego”.

“Pero después cuando fue conociéndolo más y más, ahorita ya que tenemos un año, mi mamá como que ya ha visto que me hace muy feliz”, finalizó la joven artista que precisó que planean que su boda sea en julio o setiembre del próximo año.