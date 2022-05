Ethel Pozo sorprendió a todos al revelar que Rodrigo Cuba tomó la decisión de dejar de hablarle debido a la opinión que emitió el pasado viernes, al considerar que haber equidad entre él y Melissa Paredes respecto a la tenencia de su pequeña hija.

La hija de Gisela Valcárcel, se tomó unos minutos este martes en el programa “América Hoy” -que conduce junto a Janet Barboza, ‘Giselo’, Christian Domínguez Brunella Horna- para explicar cómo fue que se dio esta situación que, según manifestó, no comprende.

“Yo soy bien sincera frente a cámaras... Rodrigo Cuba ha sido -siento- un amigo cercano hasta el viernes que emití una opinión acerca de los días en lo cuales yo considero que una madre o un padre debían estar por igual (con su hija) y ese viernes dejó de escribirle a mi novio”, indicó inicialmente.

“Ayer (lunes), le escribió a Janet y hay que decirlo, ya no quiere hablar conmigo Rodrigo, al parecer todo lo que opinabas de mí se fue, porque hasta el viernes estábamos inclusive hablando del matrimonio de Julián y mío”, explicó frente a las cámaras del magazine.

“Pero así como me habla cuando hablo bien y cuando estoy en oposición de la pareja (Anthony Aranda) de Melissa (Paredes) y muestra que está de acuerdo, cuando yo emita una opinión que no le gusta no me puedes quitar la palabra y llamar a mis compañeros”, dijo dirigiéndose al deportista.

“No entiendo, la amistad se fue porque yo pida que haya equidad entre un hombre y una mujer, y lo dejo así porque soy así de clara. El día viernes dejó de hablarnos y ahora le habla a Janet... Es mi trabajo, tengo que dar mi opinión personal”, finalizó.

Ethel Pozo dice que Rodrigo Cuba le dejo de hablar