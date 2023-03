Ethel Pozo está en boca de todos desde que confirmó que actuará en “Maricucha”, donde trabajará de la mano de su compañero de conducción, Christian Domínguez. La conductora dará vida a ‘Afrodita’, una mujer cajamarquina que apareció por primera vez el día de hoy.

Sin embargo, su debut en la telenovela no ha sido aceptado del todo por sus fans, por lo que ha recibido innumerables críticas. Ahora, la hija de Gisela Valcárcel ha decidido ignorar los comentarios negativos que ha venido recibiendo en redes sociales y defendió su participación en la serie.

“Todo el mundo sabe que he hecho teatro, cine y vengo preparándome, ahora mismo acabo de terminar un taller con Bruno Odar para interpretar, para motivar y para causar sensaciones. Estoy chancona y estudiando todas las noches mis guiones para dar el 100 por ciento”, enfatizó la conductora de “América Hoy”.

Incluso se animó a comentar que el año pasado se propuso que este año haría su debut en la actuación y de pronto se le presentó la oportunidad de actuar en ‘Maricucha’ por lo que se sentía muy agradecida con el universo.

“Yo decreté que este año me iba a dedicar a la actuación, por eso me metí al taller y por mi trabajo estudio de noche. Soy la más grande, la adulta y tengo compañeritos entre 18 y 22 años. Lo he retomado porque mi primer taller fue a los 18 años con Roberto Ángeles. Siempre se puede aprender y retomar porque no lo ejercido, nunca he estado en una novela”, reveló.