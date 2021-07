Conforme a los criterios de Saber más

La espera terminó. Eva Ayllón -ganadora del Grammy Latino a la Excelencia Musical por su aporte a la cultura, gran difusora de la música criolla y afroperuana en el mundo- se prepara para interactuar con sus músicos en un mismo escenario y reencontrarse con su público en una celebración por los 200 años de la independencia del Perú, este 28 de julio. El escenario musical desolador llegó a su fin.

“Lo más difícil fue cantar en teatros vacíos, extrañaba mucho el aplauso del público, teníamos que aplaudirnos nosotros mismos entre canción y canción. Yo soy de interactuar mucho con mis músicos y ahora no podía acercarme a ellos, ni siquiera pude abrazarlos al verlos, eso fue muy doloroso para mí”, narra la Reina del landó.

El festival Viva, evento que marca el retorno de Ayllón a los escenarios, se realizará en Live Studio del hotel Westin, con aforo limitado. Y este martes 27, a las 8 p.m., la cantante criolla ofrecerá un show virtual on demand, titulado “Emociones”, vía TLK Play, en el que tendrá como invitados especiales a la salsera Daniela Darcourt y a Christian Yaipén, voz principal del Grupo 5.

Christian Yaipén, Eva Ayllón y Daniela Darcourt en los escenarios de "La Voz Perú". (Foto Difusión / Aylloncito Producciones)

Serás la encargada de abrir el festival Viva Perú, ¿Cómo asumes esta gran responsabilidad?

Después de todo este tiempo de pandemia que nos tocó vivir, no puedo negar que me emociona mucho volver a sentir el aplauso del público y qué bueno que sea el 28 de julio. Me llena de felicidad recibir la noticia que las entradas ya se agotaron.

Pero también pensando en los que no puedan asistir a este evento presencial, y a los que están lejos del Perú tenemos un show virtual llamado “Emociones”, donde tendremos los temas clásicos que tanto le gusta a la gente y donde tengo como invitados a Daniela Darcourt cantando un tema en vals-salsa y a Christian Yaipén cantando “Mal paso”, pero esta vez en cumbia.

Concierto 'on demand' "Emociones", en el Eva le rendirá homenaje al Perú en su Bicentenario, este 27 de julio a las 8 p.m.. (Foto: Aylloncito Producciones)

¿Que restricciones tendrá el espectáculo presencial?

Como todos los espectáculos presenciales tendrá un aforo reducido, a pesar de ser en un estudio amplio se respetará el distanciamiento y contará con todos los protocolos de seguridad establecidos.

Recibiste el premio Artista del Bicentenario por la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música (Soniem). ¿Qué representa este reconocimiento para tu carrera de más de cinco décadas?

Fue toda una sorpresa recibir este premio y ser considerada Artista del Bicentenario. Estoy feliz y agradecida porque siempre es bonito recibir un reconocimiento a tu trabajo.

Te refugiaste en el streaming para mantener vigencia durante la pandemia. ¿Qué fue lo más retador de ese duro proceso?

Así es, tuvimos que adaptarnos a esa nueva normalidad. Definitivamente lo más retador y lo más difícil fue cantar en teatros vacíos, se extraña mucho el aplauso del público.

¿Cuál ha sido el momento más intenso que has vivido en “La voz Perú”, un programa que te acerca a talentos que buscan una oportunidad para mostrarse?

Es muy difícil elegir un solo momento, porque cada día es intenso, llegan chicos talentosos con sus ilusiones, sus sueños, y por ejemplo en el momento que tienen que enfrentarse entre ellos es muy doloroso tener que elegir a uno solo.

Mike Bahía y Guillermo Dávila aseguran que eres una institución de la música peruana y han comparado tu trabajo con el de Celia Cruz...

Me parece una exageración, imagínate la comparación, pero a la vez es uno de los halagos más grandes que he recibido, yo quería y admiraba mucho a Celia Cruz

¿Qué opinas del desempeño de Christian Yaipén en “La Voz Perú”? ¿Quién lo eligió para que te acompañe como refuerzo en las batallas?

Christian es un chico muy talentoso, he estado al tanto de su carrera a pesar de que no lo conocía personalmente por eso lo elegí para que me acompañe en las batallas de La Voz Perú. Hace unos meses él me invitó a cantar cumbia en un show virtual del Grupo 5, hicimos el “Mix Valentina” y desde ese día me quedé con las ganas de hacer en algún momento un tema juntos pero esta vez en un show mío.

Eva Ayllón y Chrsitian Yaipén interpretando "Mal paso". (Foto Difusión / Aylloncito Producciones)

¿Cómo recibes el nuevo reto de formar parte de la “La Voz Senior” con Tony Succar, Daniela Darcourt y el dúo Pimpinela?

Es un gran reto, estoy muy emocionada porque es la primera vez que se hará ese formato aquí en el Perú, he visto los programas que se emiten en el extranjero y he llorado mucho, ahora imagínate ser parte del programa sin duda lloraré mucho más y se que me emocionaré con cada participante

¿Qué representa la música en tu vida?

La música es todo para mi, lo que empecé como hobby al final me dio todo y he podido salir adelante como mujer y como madre.

Alguna vez contaste que cuando tenías once años y participaste en el programa “El tío Johnny”, te dijeron que no ibas a salir seleccionada por tu color de piel. ¿Marcó tu vida ese momento?

Es verdad, sí me marcó porque era una niña, ya con los años entendí que soy una mujer de raza negra pero nunca me sentí menos por eso.

¿Es difícil ser artista en el Perú? ¿Para ti lo fue?

Es difícil, pero creo que cuando yo empecé era más difícil, no había muchos medios para hacerte conocida, ahora la tecnología ayuda mucho. Por ejemplo antes era mucho más complicado difundir un disco o hacer que lo pasen en la radio, ahora existen diversas plataformas.

¿Te imaginas un camino sin la música?

No, de ninguna manera, la música siempre me acompaña para bien o para mal.

¿Qué fue lo más gratificante que te ha dado la música?

El ser reconocida y ser definitivamente profeta en mi tierra. Me llena de orgullo cuando escucho mi música en la radio, los mercados, en los colegios o cuando estoy en el extranjero, me sigue sorprendiendo que me reconozcan tantos niños.

¿Qué metas tienes? ¿Qué se viene en tu carrera?

Siempre hay nuevos retos, tenemos algunos proyectos que se quedaron paralizados por la pandemia y que esperamos pronto retomarlos poco a poco.

