La partida del insigne compositor peruano, Augusto Polo Campos, ha cubierto de un enorme pesar y desconsuelo a sus seres queridos. Su hijo Marco Polo empleó Facebook para rendirle un emotivo homenaje al hombre que le dio la vida.

En el video que Marco compartió aparece cantando un tema en honor a su padre y mientras expresa el dolor que siente por su partida, no puede evitar conmoverse y derramar algunas lágrimas.

“Hasta pronto papá, gracias por hacerme feliz, hoy cumplo con lo que me dijiste en la canción que compusiste cuando nací: "Canción de cuna para cuando me vaya". Te amaré siempre. Gracias por unir a tu patria con tus canciones”, escribió al pie del video en Facebook donde se le oye interpretar la mencionada canción.

“Yo voy a estar junto a Dios y en cada rincón del cielo una casita te haré con el copo de una nube para que un día los dos viajemos al infinito en un caballo de sol y un carro de caramelo”, se oye interpretar a Marco a Polo.

“Es tan inmensa la gloria y tan pequeña la vida que yo prefiero esperarte en una estrella encendida. Ya eres parte de mi vida, latir de mi corazón, un día quiera el destino que vayas por el camino por donde va mi ilusión y se haga voz mi cariño, haz como yo y a tu niño, entrégale esta canción”, continúa.

A través de Facebook, Flor Polo Díaz también compartió un mensaje de despedida y expresó la gran admiración que siente por su padre.

"Es tan difícil poder explicar lo que siento ahora siento que se va una mitad de mí. Nada ni nadie podrá quitarme este dolor que siento. Viejito, te fuiste, nunca pensé que me dejarías. Se fue el hombre que me amaba, me cuidaba y protegía siempre", inició Flor Polo, quien compartió una foto sosteniendo la mano de su padre.

"Papá, te fuiste. Eres un gran luchador. Sé todo lo que pasaste por seguir aquí. Pero Diosito te quiso llevar para no verte sufrir. Te amo, papá. Gracias por ser un padre tan maravilloso, gracias por quererme y amarme siempre, gracias por adorar a tus nietos, gracias por enseñarme tu cariño bonito. Siempre serás mi ángel que me cuida ", finalizó Polo Díaz en Facebook.

El compositor Augusto Polo Campos, autor de grandes éxitos como “Contigo Perú” y “Cuando llora mi guitarra”, falleció a los 85 años de edad debido a complicaciones con la diabetes que padecía.

Según informó la clínica Good Hope a la emisora radial RPP, el talentoso y celebrado artista nacional murió el miércoles a las 11:40 p.m. por un infarto al miocardio.

Los restos del compositor vienen siendo velados en el Gran Teatro Nacional, sala que se abrirá por primera vez par un evento de esta naturaleza.