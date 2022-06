Fiorella Retiz, exreportera de América TV que protagonizó un ‘ampay’ con Aldo Miyashiro, lanzó un comunicado para denunciar que viene siendo víctima de acoso por parte de algunos medios de comunicación.

A través de un extenso mensaje en Instagram, la exreportera señaló que algunos reporteros vienen invadiendo la privacidad de su hogar.

“En los últimos meses vengo siendo víctima de acoso por parte de algunos medios de comunicación, situación que ha venido poniendo en juego mi seguridad personal y la seguridad de los integrantes de mi familia. Entiendo y respeto el trabajo de los periodistas; sin embargo, hay límites que no deben sobrepasarse, lamentablemente el lunes (20 de junio) fui víctima de un robo que se perpetró en mi casa (el cual ha venido siendo expuesto)”, escribió al inicio de su comunicado.

“Hoy fui nuevamente acosada en la puerta de mi domicilio, grabando inclusive dentro de mi casa sin ningún consentimiento”, añadió.

Fiorella Retiz denuncia que es víctima de acoso por parte de la prensa. (Foto: Captura América TV).

La comunicadora advirtió con emprender acciones legales, amparándose en el articulo 151 A del Código Penal.

“Pido encarecidamente cesen dichos actos, los cuales no hacen nada más que ponerme en peligro. Cabe destacar que cuento con las pruebas necesarias y no escatimaré en proceder legalmente si dichos actos no desisten”, sentenció.

