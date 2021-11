Conforme a los criterios de Saber más

De regreso a Lima, tras disfrutar de unas vacaciones en Yucatán (México), Flavia Laos reconoce que se encuentra trabajando para establecer su carrera fuera del Perú y continuar creando contenido para redes sociales.

En entrevista con El Comercio, Laos reveló que estuvo en el TRS Yucatan Hotel celebrando el cumpleaños de su hermana Kiara y todo fue preparado con un mes de anticipación. “Quise que tenga el mejor cumpleaños de su vida y le organicé un viaje junto a sus mejores amigas”.

Entre tantas actividades, Flavia decidió escapar por un día a Tulum junto a Kiara y sus amigas; sin embargo, ocurrió un incidente que quedó como una anécdota graciosa para la actriz. “Estábamos regresando como a las 3 de la mañana y de la nada empieza a cascabelear el carro en medio de la carretera en camino al hotel y tuvimos que parar. La llanta estaba en el piso. Nos quedamos como 3 horas tiradas en un grifo esperando que llegue una grúa para llevarnos. Fuera de eso, todo salió espectacular”.

Dejando atrás México, Flavia Laos voló a Miami (Estados Unidos) para hacer unas campañas que tenía pendiente. “Tengo bastantes marcas allá (con las que trabajo). Lo que hago son fotos, shootings, videos, contenido para las redes”.

Sus planes a futuro

Hace unos meses, la actriz comentó su deseo por radicar en el país americano, lo cual continúa vigente. “De todas maneras. Estoy viendo a dónde podría mudarme. De hecho, es un plan que tengo a mediano plazo (…) Considero que para lo que me dedico que son redes sociales y contenido, sí hay bastantes oportunidades”.

Tras el éxito de su participación en la serie “Ven, Baila Quinceañera” y “Princesas”, Flavia Laos ha decidido enfocarse en su trabajo de redes sociales. “La verdad que no está en mis planes ahorita estar en producciones de Perú porque estoy enfocándome en crecer en el extranjero. Obviamente, una vez que abra caminos por otros lados, de todas maneras, podría hacer más cosas en Perú. Pero la idea es expandirme ahora”, dijo.

Sin embargo, recalcó que no se ha alejado de la actuación y ha participado en la película “El Niño Dios” que fue grabada en España por Beverly Hills Entertainment y que se estrenará el próximo año para Semana Santa.

Flavia Laos fue parte del videoclip de Daddy Yankee “Problema” y señaló que pronto la veremos en uno de Farruko, Wisin y Kevvo, que estaría saliendo en un mes aproximadamente.

“Es alucinante. Hay una producción enorme, todo funciona súper bien, rápido, todo profesional. De hecho, es distinto a trabajar aquí en Perú, es una producción más grande pero una experiencia linda obviamente”, recalcó.

Sobre la posibilidad de participar en algún otro video musical, reveló que la contactaron con esa finalidad cuando se encontraba en México, pero tuvo que rechazarlo. “No podía porque estaba haciendo lo de mi hermana. Pero sí, salen a cada rato, eso es lo bueno. Hay bastantes videoclips, entonces se vienen más. Eso es seguro”.

La actriz peruana sigue enfocada en sus proyectos y recalca que no está interesada en salir con alguien actualmente. “Estoy solterísima. La verdad que estoy super enfocada en mí. Lo último que quiero saber ahorita es de un hombre. Quiero quedarme así”, puntualizó. Finalmente, Flavia Laos recalcó que en el 2022 se vienen nuevos proyectos y sorpresas. “Ustedes saben que yo no hablo, de ahí van a ver. A mí me gusta guardarme las cosas hasta que salgan”.

