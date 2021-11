Yiddá Eslava sorprendió a sus seguidores en Instagram al revelar -a través de una extensa publicación- que ella y su hijo Tomás, de cuatro años, fueron diagnosticados con autismo. La influencer compartió un post en que relató la manera tan brusca en la que en la que fue tratada antes antes de conocer este diagnóstico.

“En enero de este año, mi hijo Tomás fue diagnosticado con autismo, y muchas personas que nos rodeaban, pensaron y afirmaron, que yo estaba en negación hacia el diagnóstico. No me costó entender las señales, esas que querían reescribir mi historia, darle respuesta a esas tantas preguntas que me venía haciendo a lo largo de mi vida”, indicó la actriz.

“Decidí hacerme una evaluación, a pesar que me decían ‘¿para qué te vas a hacer una prueba, si ya eres una personas exitosa?’, agregó. El diagnóstico es que vive con autismo. Al finalizar su post, anunció que lanzará dos nuevos libros: “Te amo: El autismo y yo” y “La vaca kikiriki”, en los que hablará más a detalle sobre su diagnóstico.

¿Qué es el autismo?

“Los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo de afecciones diversas. Se caracterizan por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación. Otras características que presentan son patrones atípicos de actividad y comportamiento; por ejemplo, dificultad para pasar de una actividad a otra, gran atención a los detalles y reacciones poco habituales a las sensaciones”, detalla la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con la Dirección de Salud Mental del Minsa, más del 80% de las personas que viven con autismo son varones y cerca del 20%, mujeres.

