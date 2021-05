El actor argentino Julián Zucchi contó en sus redes sociales que se realizó la vasectomía tras decidir junto a su esposa, Yiddá Eslava, ya no tener más hijos.

En una transmisión en Instagram, el argentino señaló que la cirugía se la realizó en la mañana del lunes 3 de mayo y duró poco tiempo. Eso sí, tenía que seguir algunos cuidados que le recomendó el médico.

“Sigo trabajando desde el celular, no puedo pararme de la cama, pero es difícil y llevo una hora en la cama”, señaló el artista.

Asimismo, aseguró que la intervención quirúrgica no es dolorosa. “Te ponen anestesia, no duele. Se puede comparar con ir a sacarse una muela. Después de la anestesia te queda una sensación, no dolor. Claro que esta es una zona sensible”, añadió.

Zucchi aclaró un mito de la vasectomía respecto a una presunta extirpación de los testículos, hecho que no se da en esta intervención. “No te cortan, cortan el conducto. Tú vas a seguir haciendo una vida normal, no va a quedar embarazada tu pareja”, señaló.

Finalmente, el artista argentino comentó que él y Yiddá tomaron la decisión para darle calidad de vida a sus dos hijos. “Estamos muy felices”, aseguró.

