La semana pasada Yiddá Eslava y Julián Zucchi anunciaron que realizarían una actividad virtual para poder recaudar fondos a favor de los jóvenes que se encuentran hospitalizados tras su participación en las marchas contra la vacancia de Martín Vizcarra y la asunción de mando de Manuel Merino.

Mediante sus redes sociales, Eslava afirmó el pasado lunes que gracias a esta iniciativa lograron recaudar 24 mil 278 soles y agradecieron a sus seguidores por la generosidad.

Del mismo modo, afirmaron que el dinero fue repartido de manera equitativa a las familias de Albert Ñahui, Yoel Meylle, Percy Pérez, Alex Florez, Lucio Suárez y Jon Cordero, jóvenes que se encuentran aún hospitalizados tras la marcha del pasado 14 de noviembre.

“Como peruana no puedo ser ajena a la situación tan complicada por la que atraviesa nuestro país, no puedo mirar al lado y hacerme la que no veo cuando está en mis manos la posibilidad de ayudar aunque sea con este granito de arena”, comentó la actriz en la descripción de su video.

En el clip que compartieron, mostraron el monto de dinero que entregaron a cada familia. De inmediato, los seguidores felicitaron a la pareja por el “Cybertón” que realizaron.

Eslava señaló que ella decidió realizar la “Cyberton” cuando vio a la mamá de Inti Sotelo en la televisión llorando por la muerte de su hijo. “Yo soy mamá de dos niños y la verdad que dije: ‘Hay mucha gente que quiere ayudar’”, señaló.

