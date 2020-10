Yiddá Eslava y Julián Zucchi se convirtieron nuevamente en padres. La actriz y exchica reality dio a luz por cesárea la madrugada de este jueves 29 de octubre a Maro, su segundo hijo con el argentino, quien es su pareja desde hace más de 7 años y con quien ya tiene a Tomás, su hijo mayor.

Fue a través de sus respectivas cuentas de Instagram que la pareja dio detalles de la llegada de su bebé pues, desde hace un par de días, Yiddá estaba guardando reposo pues ya estaban apareciendo las primeras contracciones, que anunciaban la próxima llegada de su pequeño.

Es así que en horas de la noche del último miércoles, Yiddá Eslava y Julián Zucchi debieron dejar su departamento y dirigirse a la clínica donde finalmente fue intervenida la exintegrante del fenecido reality “Combate”, para poder traer al mundo a su hijo.

“Y ahora sí llegó el momento... Ya nos vamos a la clínica, ya no aguanto los dolores”, se le escucha decir en uno de los clips a Yiddá Esalava, para luego mostrar que le estaban realizando un monitoreo a su bebé para su revisar que todo esté correcto.

Luego, Julián Zuchi se apoderó del celular de su pareja para dar a conocer que su bebé ya había nacido. “¿Como están? Soy Julián desde el Instagram de Yiddá (...) Quiero avisarles que Maro se quiso adelantar (y nació) a la 1:22 de la mañana”, explicó en un video.

“Estoy acá afuera, no me dejaron entrar por las nueva medidas del COVID-19 y me toca esperar a Maro para cuando salga por el pasillo y Yiddá aún está adentro (en sala de operaciones). Muchas gracias por sus buenas vibras”, agregó.

Horas más tarde, Yiddá Eslava -ya instalada en su habitación de la clínica mientras se recupera de la cesárea a la que fue sometida- compartió una fotografía en la que se ve abrazando a su bebé , del que solo se ve su cabecita, pero prometió publicar otra imagen en la que se vea su carita.

Yiddá Eslava muestra por primera vez a su bebé.

