Yiddá Eslava y Julián Zucchi están a días de convertirse en padres por segunda vez. Por ello, la actriz se sometió a una prueba de hisopado para descartar que se haya contagiado de coronavirus. A través de su cuenta de Instagram, la artista compartió un video donde mostró a sus fanáticos cómo fue todo el procedimiento.

“¿Sabían que a todas las embarazadas cuando están a días de dar a luz le hacen la prueba de la COVID-19. Bueno, a mí me tocó hacerme el hisopado?”, escribió en las primeras líneas de su post en la red social.

Además, Yiddá confesó que la prueba de hisopado no le resultó nada fácil; sin embargo, el descarte era necesario. “No voy a mentir. NO ES AGRADABLE. No duele, es más la sensación incomoda de la arcada, pero todo pasa”, puntualizó.

En solo unas horas su post cuenta con más de 13 mil reproducciones. En los comentarios sus fanáticos aprovecharon para desearle lo mejor a ella y al bebé que viene en camino.

