¡Ampay! Lo negaron, pero unas imágenes los ponen al descubierto y ya no queda dudas de que entre ellos pasa algo. Flavia Laos y Nicola Porcella fueron captados besándose en una discoteca de México. En la misma fiesta también estuvo la popular y querida Wendy Guevara.

El portal Instarándula fue el encargado de difundir los videos donde se ve a la cantante y el actor muy cariñosos. Hace solo unos días, ambos ya habían sido vistos juntos, pero negaron todo tipo de vínculo. ¿Ahora qué pasó?

“ Samuuu, Nicola y Flavia atrás chapando . Eso fue anoche que salieron con Wendy”, escribió la usuaria que envió el material audiovisual al portal de espectáculos que es conducido por el periodista Samuel Suárez.

La peruana, quien hace poco fue eliminada de ‘El gran chef famosos’, agarró sus maletas y viajó al país azteca para seguir con nuevos proyectos. Ella, antes de que sea ampayada de casualidad, subió fotos con Wendy Guevara y dejó en claro que la está pasando bien en dicha nación.

Antes de que Nicola Porcella abandone Lima, el programa de ‘Amor y fuego’ lo abordó en el Aeropuerto Jorge Chávez. Frente a las cámaras, el actor aseguró que, por ahora, solo tiene una amistad con la popular influencer . En medio de risas, no cerró las puertas a tener una relación con ella y, en el caso llegue a pasar algo, dijo que llamaría a Austin Palao para decírselo.