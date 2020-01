Entre vasito y vasito, nació el amor. Las principales parejas de la farándula local tuvieron su origen en los ‘realities’ de competencia, donde conocieron a quienes creían sería su compañero/ra de vida. Si bien algunas de estas parejas aún sobreviven y parecen consolidarse con el tiempo, la gran mayoría fueron flor de un día que, lejos de preferir la discreción, protagonizaron escándalos de infidelidad, idas y vueltas tormentosas y hasta episodios de violencia.

Gino Assereto y Jazmín Pinedo

Luego de 7 años de relación y 3 de matrimonio, la pareja formalizó una separación que llevaba meses en secreto. Con una hija de por medio, Gino Assereto y Jazmín Pinedo se separaron por razones que prefieren mantener en reserva, aunque las sospechas recaen sobre el incidente en el que Sheyla Rojas ─durante su programa en vivo─ encontró mensajes en el celular del llamado "tiburón”. Un fin al mismo estilo que Luisito Comunica y ‘La Chule’.

Nicola Porcella y Angie Arizaga

Una de los rompimientos más escandalosos de la farándula. Luego de la difusión de un video en el que Nicola Porcella le gritaba a Angie Arizaga a las afueras de una discoteca limeña, la separación era inminente. Esto, sumado a las mediáticas discusiones que ambos protagonizaban, la relación era catalogada de “tóxico” por los expertos psicológicos.

Guty Carrera y Melissa Loza

“Yo no fui infiel, no fui infiel, no fui infiel”. No hay mejor frase que describa el romance entre Guty Carrera y Melissa Loza que esa. La bochornosa infidelidad de Guty Carrera con Milett Figueroa expuso el endeble vínculo de la pareja que terminó definitivamente. Melissa Loza arrastró el escándalo por mucho tiempo.

Antonio Pavón y Sheyla Rojas

La relación que le abrió las puertas del Perú al torero español. Su incursión en la televisión, lo acercó a figuras como Milett Figueroa, con quien se le encontró en una fiesta en Barranca y, luego, con quien se confirmó le había sido infiel a Sheyla Rojas. Con su hijo como único vínculo, la pareja atraviesa problemas sobre el cuidado y la crianza del pequeño.

Mario Hart y Alejandra Baigorria

Iniciaron juntos en los ‘realities’, pero con el tiempo cada uno tomó su camino. La fama terminó con el romance, en el que Alejandra Baigorria anhelaba casarse con Mario Hart. Sin embargo, el matrimonio nunca llegó y, cansada de mendigar amor, la empresaria se alejó. Al poco tiempo, Hart se unió a Leslie Shaw y, luego, se casó con Korina Rivadeneira.

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu

Comenzaron un romance a muy corta edad durante su participación en “Bienvenida la tarde”. Todo parecía ir bien hasta que el modelo ingresó a “Esto guerra” e inició una efímera relación con Vania Bludau. Tiempo después, Andrea San Martín también ingresó al programa y retomó su relación con Sebastián. Sin embargo, tras convivir, lo acusó de violencia estando embarazada. El nacimiento de su hija Maia desencadenó una batalla legal por la manutención de la pequeña y el régimen de visitas.

Paloma Fiuza y Jenko Del Río

Si de violencia se trata, Paloma Fiuza y Jenko Del Río es una pareja para recordar. Se conocieron durante sus días en “Combate”, se enamoraron y se casaron al instante. Poco a poco, la relación se volvió tormentosa, hasta que ambos terminaron en una comisaría en abril del 2015 luego de una fuerte discusión. Paloma Fiuza luego lo acusó de “machista" y “posesivo”.

Yaco Eskenazi y Sully Sáenz

Antes que Yaco Eskenazi disfrutara de su familia al lado de Natalie Vértiz, el conductor vivía enamorado de Sully Sáenz. En un incipiente proyecto de “Esto es guerra”, la pareja protagonizaba escenas románticas en el set del programa, pero la atracción del ‘chico reality’ por la ex Miss Perú ─quien también era parte de “Esto es guerra”─ fue más fuerte y la relación con Sáenz llegó a su fin.

Guty Carrera y Alejandra Baigorria

En un nuevo intento por mantener una relación decente, Guty Carrera formalizó con Alejandra Baigorria en noviembre del 2015. Luego de sus conocidas decepciones amorosas, la empresaria corrió aún menos suerte al lado del modelo. Los audios en los que Guty Carrera insultaba y luego rogaba perdón a Alejandra Baigorria no dio tregua para salvar la relación.

Patricio Parodi y Sheyla Rojas

Para febrero del 2015, era más que obvio que entre el competidor de “Los leones” y la conductora de “Estás en todas” había química. Luego de confirmar una relación que parecía forzada por el ‘reality’ en el que ambos participaron, Patricio Parodi y Sheyla Rojas estuvieron juntos 2 años. La separación se dio en buenos términos, aunque fueron muchos los rumores que surgieron alrededor.

Mario Hart y Leslie Shaw

Al poco tiempo de separarse de Alejandra Baigorria, Mario Hart inició un romance con Leslie Shaw que terminó de la peor manera. Durante una fiesta en Trujillo, el piloto de autos pasó la noche con la modelo Olinda Castañeda. Tras la infidelidad, Leslie Shaw se distanció de él, aunque con esperanzas de retomar la relación. Un ‘ampay’ con Korina Rivadeneira terminó con esa ilusión.

Gino Pesaressi y Mariana Vértiz

Luego de un fugaz romance con Natalie Vértiz, Gino Pesaressi se tomó en serio la unión familiar e inició una relación con la hermana mayor, Mariana Vértiz. Sin embargo, no hubo inconvenientes entre ellas. Por el contrario, la pareja se afianzó, tuvo una hija y hasta se comprometieron. Pero todo llegó a su fin en abril del 2019. Posteriormente, Vania Bludau confirmó en “El valor de la verdad” que mantuvo un affair con Pesaressi, cuando este aún estaba con Mariana Vértiz.

Michelle Soifer y Erick Sabater

Otras de las relaciones que pareció hecha solo para el libreto, pero que fue real. Casi 3 años de romance confirmaron que entre Michelle Soifer y Erick Sabater realmente hubo amor. Sin embargo, la pareja atravesó una crisis lo suficientemente fuerte que terminó con su noviazgo. Tras el fin, Michelle Soifer fue vinculada con Kevin Blow; con quien tuvo un relación posterior y terminó en medio de acusaciones de violencia.

Austin Palao y Luciana Fuster

En una nueva generación de ‘chicos reality’, Austin Palao y Luciana Fuster destacaron por la complicidad que surgió tras su ingreso en “Esto es guerra”. Pero tras ocho meses de relación, Luciana Fuster empezó a salir con Emilio Jaime, mejor amigo de Austin Palao. Esto desencadenó acusaciones de traición e infidelidad.

Ivana Yturbe y Mario Irivarren

Las idas y vueltas en una pareja suelen suceder, pero para esta pareja parece ser un hobbie. Ivana Yturbe y Mario Irivarren terminaron su relación más de 4 veces, siendo considerados. Luego de los distanciamientos, la pareja retomaba romance sin problemas hasta un nuevo distanciamiento. En medio de ello, ambos salieron con diferentes personas entre las que figuran Stephanie Loza, Jefferson Farfán e Ike Parodi.

Emilio Jaime y Luciana Fuster

Una relación que empezó con el pie izquierdo, luego de ser considerada como el fruto de una infidelidad. No obstante, Emilio Jaime y Luciana Fuster persistieron y lograron mantener un noviazgo por siete meses que terminó por el distanciamiento que vivieron, tras salida del cantante del programa que compartían. Luego surgirían rumores de una supuesta infidelidad de Emilio Jaime que él negó contundentemente.

