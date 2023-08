¡Tranquilo y calmado! El esposo de Maju Mantilla, el empresario Gustavo Salcedo, negó que haya cometido infidelidad hacia su pareja con la deportista Mariana de la Vega, con quien fue captado ingresando al Hotel Westin el pasado 18 de julio.

“Realmente ponen las cosas en un contexto totalmente equivocado, Maju está al tanto del tema, si quisiera hacer algo a escondidas, no me voy a ir al Westin donde hay todo tipo de cámaras. No hay nada que ocultar”, declaró Salcedo para Amor y Fuego.

¿Cómo fue el ‘ampay’ de Gustavo Salcedo?

Como se recuerda, Magaly TV La Firme “ampayó” a Gustavo Salcedo ingresando al Hotel Westin con una mujer que no era Maju Mantilla. Ante las imágenes difundidas, el empresario indicó que se trataría de un malentendido.

“Es ir al gimnasio del hotel, voy a ese hotel hace años, he ido con muchos amigos, con amigas, es simplemente hacer deporte y promover el deporte”, relató.

Gustavo Salcedo negó una ruptura matrimonial

Por su parte, Gustavo Salcedo comentó que no habría problemas matrimoniales como decían algunos rumores, incluso añadió que tomarían un paseo familiar de fin de semana.

“Yo no soy una persona pública y creo que hay que tratarlas dentro de la familia, por respeto a los chicos que están aquí conmigo junto a mi esposa. […] Creo que poner las cosas fuera de contexto no es lo que corresponde”, señaló Gustavo.

¿Qué dijo Gustavo Salcedo acerca de Mariana de la Vega?

En ese sentido, el empresario indicó que la mujer con la que fue captado ingresando al Hotel Westin es solo una amiga y que conoce a Maju ya que estuvo en el día de su boda.

“[Mariana de la Vega] ha estado en mi matrimonio, es la ex de un amigo mío y no hay absolutamente nada con ella. Yo soy deportista, ella es deportista. No hay nada que dudar”, sentenció.