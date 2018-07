Alejandra Guzmán compartió en su cuenta de Instagram un video realizando un clavado en el mar, sin embargo lo que más llamó la atención no fue la destreza que mostró al lanzarse al agua, sino su buen físico.

"Un clavado de libertad #happy4thofjuly", se lee junto al video que ya supera las 130 mil reproducciones.

Un clavado de libertad, #happy4thofjuly Una publicación compartida de Alejandra Guzmán (@laguzmanmx) el 4 Jul, 2018 a las 2:18 PDT

En los comentarios, sus fans aplaudieron su buen físico y el atinado clavado.

Como se conoce, en 2011, Alejandra Guzmán intentó aumentar sus glúteos, sin embargo, esta decisión puso en riesgo su vida, ya que le inyectaron sustancias tóxicas para el organismo. A partir de esta mala experiencia, la intérprete de ‘Mi peor error’ inició una campaña para empoderar a las mujeres a aceptarse tal y como son.

“Yo ya no me pongo ni botox, ni me pienso poner nada. Ahora me acepto y me quiero como soy. Tuve que pasar por todo esto para aprender a quererme tal cual soy”, comentó la artista mexicana para animar a sus seguidores a hacer lo mismo.