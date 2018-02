Ximena Hoyos y Gabriel Subauste se dejaron ver juntos por primera vez desde que un video privado compartido en el Instagram Stories de la actriz desatara la polémica.

La ex integrante de "América Kids", hoy de 21 años, ofreció una entrevista al programa "Reporte Semanal" a propósito de su incorporación al elenco de "Torbellino: 20 años después", pero el incidente ocurrido en la red social fue parte de la conversación.

Aunque Ximena Hoyos no hizo alusión directa a la polémica, fue consultada por cómo sobrellevó la alta carga mediática y, en particular, por el primer mensaje que publicó en Instagram tras la difusión del video íntimo de su pareja.

"La descripción (de la imagen que compartí) fue hecha por una amiga que es súper filosófica y, pues, es la verdad: la vida hay que vivirla sin rencores", afirmó la actriz, quien luego defendió las publicaciones que ha hecho en la red, incluso las más criticadas.

"Yo no finjo ser alguien en redes. Hay quienes me dicen que no debería poner tal o cual cosa porque soy una persona pública, pero yo soy así y no puedo cambiarlo", afirmó.

En el reportaje, además, se mostraron por primera vez imágenes de Ximena Hoyos y Gabriel Subauste tras la polémica.

Durante un ensayo de baile, la actriz se percata que su novio ha llegado a verla y se acerca al vitral para dibujarle un corazón en señal de amor.

Por otro lado, en el informe, Ximena Hoyos habló sobre la enfermedad que la aquejó hace un tiempo y que la obligó a someterse a una cirugía por un quiste cerebral.

"Me operaron. Muchas personas creen que el tumor ya no lo tengo, pero sí lo tengo. Yo vivo con mi tumor, lo que no tengo es el quiste y la hidrocefalia. Tengo una cicatriz en la cabeza, un catéter. Los unicornios tienen su cachito, yo también. Soy un unicornio", relató con buen semblante.

En "Torbellino: 20 años después", Ximena Hoyos será Luciana, una chica coqueta de una escuela secundaria limeña.

La telenovela todavía no tiene fecha de estreno.

Actualmente, Ximena Hoyos tiene más de 930 mil seguidores en la red social Instagram.