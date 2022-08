La separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández continúa dando que hablar, e Isabel Acevedo se unió a la larga lista de personajes que ha lamentado el fin del matrimonio de una de las parejas más populares del mundo del espectáculo.

Tras regresar a vivir a nuestro país, la popular ‘Chabelita’ estuvo como invitada en el programa “Amor y Fuego”, donde no pudo evitar referirse a esta mediática separación. Según dijo, le apena que esta historia de amor haya acabado de esta forma.

“La verdad, a mí me da pena, es una lástima (…) yo no me burlaría jamás de eso, a cualquiera le puede pasar, hasta a mí misma. Las mujeres, hoy en día, tenemos que estar más fuertes y apoyarnos entre nosotras, en vez de lastimarnos”, respondió al ser consultada por Rodrigo González.

La bailarina también se animó a recomendarle a Karla Tarazona demostrar su fortaleza y enfocarse en sus hijos para superar su este difícil momento.

Critica a Rafael Fernández:

La ‘Chabelita’ salió en defensa de Karla Tarazona y cuestionó al empresario por hablar de su separación en los programas de espectáculos, pese a que tenía un acuerdo con su aún esposa.

“Yo pienso que él estuvo mal en salir en los programas porque es un diálogo entre pareja, que los dos tenían que conversar y no de frente sentarte”, criticó para luego recordar que vivió una situación similar tras terminar su romance con Christian Domínguez.