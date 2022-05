La conductora de televisión, Jazmín Pinedo, se defendió de quienes señalan que la televisión le ha dado la espalda. Esto debido a que hace un largo tiempo la popular ‘Chinita’ no está frente a la pantalla chica. Su última aparición fue en la secuencia ‘Más espectáculos’.

Hoy Jazmín Pinedo es conductora del programa “Domingo de Bingo”, que es transmitido por Facebook, donde el público puede ganar hasta S/.10,000. Sin embargo, la periodista Magaly Medina la criticó por esta oportunidad laboral .

“Después de haber estado en televisión, ‘la china’ Jazmín ahora canta el bingo en un canalcito de YouTube desconocido... Así es ahora, la tele le dio la espalda a Jazmín Pinedo y ella aparece en un programa de bingo. Deben de pagarle bien para que haya aceptado, sobre todo que es un programa que debe ser en vivo. Sacrificar tus domingos no es algo cómodo”, manifestó Medina.

Jazmín Pinedo se defiende

“Yo voy a trabajar en lo que me apetezca, no elijo un trabajo para llenar mi ego. Elijo un trabajo porque se acomoda a mi situación actual, soy cabeza de familia, soy mamá que tiene una niña pequeña. Soy una persona que quiere seguir creciendo. Tengo solamente 30 años. No sé si sea adecuado que la televisión me da la espalda”, explicó Jazmín Pinedo.

“No voy a sacar el celular y voy a enseñar la cantidad de mensajes que tengo de productores que me invitan a conducir y a los que seguramente he tenido que decir que no porque estoy priorizando mis estudios como en otras oportunidades he dicho que sí y estuve al frente de algún espacio como en ‘Más espectáculos’. Creo que decir que a los 30 años la televisión me da la espalda, es una locura”, agregó la conductora.

Jazmín Pinero señaló que considera que en este momento de su vida le queda un largo recorrido laboral en la televisión. Dejó en claro, no le molestan las críticas porque está acostumbrada. “De hecho, me hace sentir bastante bien, que a pesar de que no esté en televisión sigan hablando de mí”, dijo.

Jazmín Pinedo envió mensaje a Magaly Medina.