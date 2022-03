Faltan pocos días para saber si Perú podrá alcanzar un cupo al Mundial Qatar 2022, y además de los hinchas, los comentaristas deportivos también viven su propia fiesta del fútbol como Jesús Arias, más conocido como ‘El Tanke’, quien se encuentra en Uruguay cubriendo al equipo nacional en el último tramo de las clasificatorias.

El destacado locutor, popular por sus frases como “¡Amigos de Gol Perú!” y “¡Estaba solo!”, habló con este medio desde Montevideo, y nos contó un poco más de lo que ha significado para él seguir de cerca a la bicolor en estas dos últimas Eliminatorias por la Copa Mundial de Fútbol

Además de sus cábalas antes de los partidos, ‘El Tanke’ habla sobre la admiración que siente por Ricardo Gareca, en qué integrante de la Selección Peruana confía más y si cree que este nos pueda llevar al Mundial (no es Paolo Guerrero).

¿Cuéntanos, cómo se siente Jesús Arias ‘el hincha’ cuando narra un partido selección peruana?

Narrar un partido de la selección es incomparable, lo que te puede mover la selección es indescriptible. Estás metido en cuerpo y alma en lo que representa que Perú gane. Vengo a trabajar, pero aparte disfruto mucho el hecho de estar cerca de la selección.

¿Qué sentimientos han despertado en ti luego del Mundial Rusia 2018?

Cuando entonan el himno nacional uno no puede contener el llanto, es espectacular. Ver a tu país en un Mundial es lo que todos soñamos. Nosotros los peruanos soñamos con el Mundial.

¿Imaginaste alguna vez con cubrir un partido de Perú en el Mundial?

Cuando era chico y cuando recién comenzaba en la carrera, soñaba con narrar una clasificación de Perú al Mundial y narrar un Mundial con la blanquirroja jugando; pero te soy sincero, no imaginé que fuera a ser tan pronto. Yo pensé que iban a pasar algunos años más para ir a un Mundial.

Jesús Arias ‘El Tanke’ muestra su pasión por la Selección Peruana de Fútbol. (Foto: @eltankeariasoficial)

¿Qué recuerdos de tu infancia te unen al fútbol?

El fútbol me ha dado la posibilidad de compartir con gente al cual yo veía en el estadio de niño y quería conocer como Julio César Uribe, Juan Carlos Oblitas, Franco Navarro, Jaime Duarte, José Velásquez. César Cueto es mi jugador favorito y he podido verlo en persona por el periodismo. ¡Son cosas hermosas! Yo grité el gol de Obligas contra Argentina en las Eliminatorias para México 86 que ganamos aquí en el Estadio Nacional, y me parecía increíble después estar compartiendo con él. Es una maravilla.

¿Todavía apoyas la idea de ponerle el nombre de Ricardo Gareca a alguna avenida en nuestro país?

¿Todavía no lo hay? Tantas calles que ahora se habilitan, sin duda que sí. Aunque sé que él no va a pedir eso, sí creo que algún homenaje tendría que quedar plasmado. Ricardo Gareca nos devolvió eso de creer que la selección sí puede ganar partidos y sí se puede ir al Mundial.

Te escucho y siento que lo admiras muchísimo…

¿Y quién no? yo soy periodista y cuándo me toca criticar, lo crítico. Es parte de mi trabajo, pero eso no quita que reconozca qué es un tipo que hace mucho por nuestra selección. Mucha responsabilidad tiene de lo bien que le ha ido a la Bicolor en los últimos años.

Jesús Arias ‘El Tanke’ muestra su pasión por la Selección Peruana de Fútbol. (Foto: @eltankeariasoficial)

¿Crees que tenemos posibilidades de clasificar?

En las eliminatorias pasadas que fuimos a Rusia no estábamos como ahora. Hoy estamos en posición de clasificación, en zona de repechaje, entonces dependemos de nosotros mismos y eso es más importante. Somos una selección que casi la mitad de sus puntos los ha conseguido de visitante.

¿Teniendo en cuenta el estado físico con el que llega cada jugador al partido, a qué seleccionado le tienes más fe?

Yo creo que llegamos bien, llegamos mejor que en otras ocasiones. Yo confío mucho en Christian Cueva, yo siento que Cueva nos puede llevar al Mundial. Sí, antes decíamos que Paolo Guerrero nos puede llevar al Mundial ahora puede ser Cueva.

¿Y quién podría ser el talón de Aquiles del ‘Tigre’?

Ricardo Gareca tiene la capacidad de sacar lo mejor de cada futbolista y quedó demostrado con Edison Flores. Yo no dudo de los futbolistas peruanos en el tema de continuidad. Hace algunas unas jornadas decíamos que ‘Orejitas’ no había hecho buenos partidos en los amistosos y terminó salvándonos haciendo el gol de la victoria en Barranquilla y del empate ante Ecuador.

¿A pocas horas del Perú-Uruguay, tienes alguna cábala para que gane la Blanquirroja?

Antes de la pandemia, lo que hacíamos era juntarnos con el equipo de RPP, almorzábamos en el mismo chifa y pedíamos la misma mesa antes de todos los partidos de Perú que nosotros transmitimos en la radio. Yo espero que acá en Montevideo hagamos lo mismo.

¿Y uno más personal?

Yo siempre me pongo unas zapatillas blancas. Me las pongo cada vez que la selección juega. Me puedo olvidar el pasaporte, pero las zapatillas vienen porque vienen de todas maneras ja, ja, ja.

Jesús Arias ‘El Tanke’ muestra su pasión por la Selección Peruana de Fútbol. (Foto: @eltankeariasoficial)

¿Eres de los hacen promesas si Perú logra clasificar?

No he hecho ninguna promesa porque confío en la selección, para mí eso de prometer de que si gana Perú hago tal cosa es desconfiar porque al final prometen cosas que luego no van a poder cumplir. Lo que yo sí prometo siempre que la selección juega es entregarme al máximo en el relato y darlo todo, y que la gente pueda sentir lo que estamos sintiendo nosotros en el estadio.

Trasmitir emociones…

Yo sé que hay mucha gente también quería estar acá, hinchas que quizá hicieron un esfuerzo y no les alcanzó para poder venir, o que están en su casa pasando por un mal momento o por un tema de salud no lograron viajar. Los encargados de transmitir el fútbol hacemos todo lo posible por que ellos sientan lo que nosotros estamos sintiendo. Ese es nuestro trabajo, el llegar a todos y que todos sientan que están en el Centenario alentando Perú.

¿Te animas a dar un score?

Yo me voy feliz con un empate. Sí Perú le gana a Uruguay, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez estará repleto de hinchas el viernes en la noche. Solo pensarlo se me escarapela el cuerpo de lo que sería, pero yo sinceramente me quedo contento con un empate porque el rival también juega y es un rival pesado con historia. Yo creo que un empate estaría bueno y si podemos ganarlo mejor todavía.