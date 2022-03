El pelo rubio encanecido, la barba de tres días y el blazer perfectamente entallado nos pueden confundir si lo vemos a lo lejos. “¿Es o no es?”, murmura una vendedora de canchita en su puesto del Parque Kennedy, en Miraflores. El hombre en cuestión se llama Jaime Willis (55), pero desde hace poco más de un año lo reconocen como el ‘Gareca peruano’.

Si hacemos zapping por los canales locales, nos toparemos con su rostro. Es caserito de los magacines televisivos y de las trasmisiones en vivo desde los puntos de concentración de la selección peruana. Lo hinchas lo abrazan y besan, como si tuvieran ante ellos al propio Ricardo Gareca. “Yo simplemente me dejo llevar. Es bonito que te den todo ese cariño, pero soy consciente de que no es para mí, o para Jaime, sino para Gareca”, comenta.

No le falta razón: un 90% de aficionados aprueba la gestión del exfutbolista argentino. Antes de gozar las mieles de la popularidad, Jaime trabajaba como taxista para sacar adelante a su familia. Todo cambió cuando, un buen día, fue a visitar un sobrino suyo a La Florida, el centro de entrenamiento de Sporting Cristal, y varios hinchas lo empezaron a vacilar por su parecido a Gareca. “¡Un autógrafo!”, le pedían en broma.

Lejos de incomodarse, Jaime lo tomó de buen humor. Su hija le propuso crearse una cuenta de Tik Tok y caracterizarse como Ricardo Ga. En lo que más se le parece -dice- es “en su temple para manejar las emociones”. Nunca imaginó la pegada que iba a tener su personaje. “Yo me siento muy agradecido por todo lo que me está pasando”, cuenta.

Por su parecido al técnico de la blanquirroja, hoy es requerido para hacer campañas de activación y promociones a distintas marcas. “Sin duda, ponerme en la piel de Gareca me cambió la vida”, confiesa. “Yo creo que vamos a ir al Mundial, pero pase lo que pase, como hincha del fútbol que soy, va a ser muy difícil que alguien pueda igualar sus resultados”, culmina.

El hijo pródigo

‘Cuevita el imitador’, menos conocido como Adán Chumbipuma, su nombre real, ya tiene experiencia en ponerse en la piel de otros. Tiempo atrás había hecho cosplays de personajes como ‘La Máscara’ o ‘Ace Ventura’, pero su personificación de Christian Cueva fue lo que le dio popularidad. “Ni yo mismo me creo el parecido que tengo con Cueva. No me dejo de sorprender”, cuenta.

Todo comenzó en casa hace cinco años. Sus hermanos ya habían notado el parecido de Adam con el 10 de la selección peruana y lo animaron a hacerse un peinado similar a él, “al estilo Mayimbú”. “Poco a poco me fui tomando en serio la imitación y me empezaron a llamar para animar eventos”, comenta. Y no solo eso: en el marco del Mundial Rusia 20018, ganó un concurso de ‘Dobles de la selección’, organizado por Plaza Norte y Mall del Sur.

Cuando uno lo tiene en frente, parece el vivo retrato de Cueva: tiene el mismo peinado, las facciones y el tamaño. La gente voltea a verlo a su paso. “Pero cuando hace una mala jugada, también se la agarran conmigo”, ríe. Adama espera que para esta última fecha doble de Eliminatorias, el verdadero Cueva esté iluminado. “Cuando Cueva la rompe, a la selección le va bien”, concluye. //