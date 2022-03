El festival Lollapalooza volvió a esta parte del mundo tras una pausa obligada de dos años a causa de la pandemia. En diciembre pasado, gracias a la masiva vacunación de la población y la consecuente caída en la tasa de mortalidad por Covid-19, se anunciaron las ediciones de Chile, Argentina y Brasil. En Colombia tienen su propia versión: el festival Estéreo Picnic. Así las cosas, la pregunta cae de madura: ¿por qué no se celebra un festival como el Lollapalooza en Perú?

“En nuestro país recién ha empezado a reactivarse la industria de los conciertos. Desde hace apenas dos o tres semanas se permite el aforo a un 100%”, comenta Coqui Fernández, director de Move Concerts, empresa que ha anunciado los recitales del ex One Direction Louis Tomlinson y la banda británica Te Kooks. “En países vecinos, sin ir muy lejos, ya operaban al tope de su capacidad desde fines del año pasado. Eso es, básicamente, porque tenían más avanzado sus procesos de vacunación respecto a nosotros”, añade.

Fernández es responsable de algunos de los eventos musicales más multitudinarios que se han visto en el país. En 2013, sondeó la posibilidad de traer el festival Lollapalooza, el cual había emprendido vuelo de su natal Chicago para aterrizar con éxito dos años atrás en la ciudad de Santiago. “Hablé con uno de los dos dueños del festival para obtener el licenciamiento de marca. Para operar una franquicia te ponen una serie de condiciones. Una de la cosas que te exigen es convocar a, más o menos, unas 180 mil personas a lo largo de tres día de festival. Entonces, yo decía: ¿de dónde saco tanta gente?”, acota el empresario.

El festival Lollapalooza Chile convocó a cerca de 240 mil personas en su edición 2022. (Foto: Difusión)

La última edición de Lollapalooza Chile, que cambió de locación del Parque O’Higgins al parque Bicentenario de Cerrillos, convocó a 240 mil personas aproximadamente, entre el 18 y 20 de marzo. Se presentaron Myley Cyrus, The Strokes, Machine Gull Kelly, Foo Fighters, Alesso, Asap Rocky, Foo Fighters, entre muchas otras bandas y músicos. Hoy en día, el trap latino y el hip hop, el pop y en menor medida el rock y sus variantes son los géneros que más suenan en el festival.

La artista estadounidense Miley Cyrus actuó durante el cierre del segundo día del festival Lollapalooza 2022, en el Parque Bicentenario de Cerrillos, en Santiago (Chile). (Foto: EFE) / Alberto Valdés

A pesar de que en Perú se han organizado conciertos y festivales que han convocado a miles de personas, Coqui Fernández comenta que nada asegura poder captar la cantidad de personas que se requiere para organizar una festival de esas características. Él ensaya una teoría. “Lamentablemente, el 80% de bandas o músicos que tocan en festivales como Lollapalooza, Glastonbury o Coachella, no suenan en las radios locales”, explica. “Y acá, el grueso del consumidor aún está muy influenciado por lo que suena en la radio. Si bien Internet ayuda, y gracias a ello hemos podido traer a Artic Monkeys o Kasabian, aun no es suficiente”.

Por ello, Fernández cree que solo el género urbano o la cumbia tienen la posibilidad de tener éxito en un formato de festival en el país. “Un buen indicador es ver como las entradas para el conicerto Bad Bunny volaron”, señala. “La persona que se mande a hacer un festival como Lollapalooza en Perú debe tener una buena espalda financiera, pues lo más probable es que le genere pérdidas. Productoras de Sudamérica recién han visto una ganancia a partir de la cuarta edición”, complementa.

Otro punto a considerar es la falta de un espacio natural en la ciudad para hacer un festival de música. “Un evento así tiene una vibra y un estilo particular. No es coherente hacerlo en un estadio. Por eso, el único lugar que se me ocurre donde podría ser es Lurín”, cuenta. A ello habría que sumarle la logística necesaria que tendría que considerar el público asistente para trasladarse hacia esa zona de Lima. “Hoy llegar desde el centro de la ciudad nos puede tomar dos horas. Hay todo un tema de infraestructura que aún está pendiente de solucionarse”.

Lollapalooza. El festival creado en 1991, en Chicago, por Perry Farrell (líder de Jane’s Addiction), se ha hecho institución en Chile, donde se organizó por primera vez en 2011. (USI)

Pero no todo es malo. De darse el hipótetico caso de hacerse un Lollapalooza Perú, Fernández considera que se le podría sacar provecho al factor turismo. “Por experiencia con los artistas que contratamos, a ellos se les hace muy atractivo venir al Perú antes que otros países de la región, ya sea para hacer turismo o viajar al Cusco, y disfrutar de la gastronomía”, comenta. “Esa misma experiencia se le podría trasladar al público extranjero”, concluye. //

