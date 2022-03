Siempre me quedará la curiosidad de saber quién es Mechita, pero su imagen no me la saco de la memoria. Es un sábado al mediodía en el restaurante marino Almacén (agitado, como sospecho que lo son todos) pero esta fecha tiene algo en particular: un grupo ha reservado parte de la terraza del local para celebrar un cumpleaños y han traído un grupo criollo.

La agasajada –Mechita– hace su ingreso entre aplausos y las primeras estrofas de la canción que lleva su nombre: Mechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud atesora, todo un mundo de esplendor. El baile comienza y los invitados sacan turno para bailar uno a uno con ella. Todo es una fiesta que contagia a quienes observamos desde adentro. Qué manera tan dichosa, tan genuina de celebrar la vida que rodeada de amigos, música, cerveza y cebiche, pienso.

No sé quién es Mechita, pero sé que está en el sitio correcto: Almacén, el espacio de cocina marina comandado por el cocinero Renzo Miñán que se ha convertido en una suerte de santuario, un lugar de culto que todavía es ‘caleta’ (aunque se llena rápido) no solo por su ubicación, sino por los distritos donde ahí convergen: está cerca de Miraflores, Surco y Surquillo. Lo primero que puedo decir sobre este sitio es que conviene ir temprano.

Lo segundo es que la carta sorprende, y eso es difícil en las cebicherías locales. Casi todas tienen algo de lo mismo. La diferencia, confirmo aquí, está en los detalles. Las uñas de cangrejo a la brasa que llegan bordeando un contundente arroz con mariscos con toque norteño; las tortitas de choclo crujientes por fuera y suaves por dentro que se mojan con la leche de tigre de un cebiche tradicional; el chicharrón de calamar que salpica una causa rellena de pulpa de cangrejo cubierta con cebiche al rocoto, creando un juego de texturas y sabores que refrescan el paladar.

Cada vez que vuelva a Almacén, pretendo hacerlo como Mechita: dispuesta a entregarme a la fiesta que tiene lugar en la mesa. No hay otra manera de vivir esta experiencia, pienso.

Para llegar a almacén hay que conocer la ruta: si se sigue por república de panamá, quizá sea algo más complicado (se entra por la terraza, pero no hay muchos estacionamientos). si van por roca y boloña, sin embargo, encontrarán un amplísimo estacionamiento que da directo al comedor.

Dirección: Calle Amelio Plascencia 126, Miraflores.

Contacto: 947002976

Instagram: @almacenpesqueriacevichera

