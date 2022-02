Conforme a los criterios de Saber más

Se percibe un antes y un después en Universal Orlando. Aunque sus impresionantes castillos, montañas rusas, simuladores y estudios siguen de pie, como guardianes de las emoción y las sonrisas, a uno de los lugares más mágicos de Florida le ha sido difícil alejarse de la pandemia. Ni bien uno ingresa a alguno de sus tres parques temáticos (Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Volcano Bay), una voz nos recuerda que debemos seguir cuidándonos: distancia social, lavado de manos y el uso de mascarillas en espacios cerrados. Atrás quedaron las postales abrazando a Homero, Scooby Doo o Shrek; ahora hay que pararse frente a un cordón de seguridad.

Los cambios también traen novedades positivas. Entre ellas está el Dockside Inn and Suites, un complejo con 2.050 habitaciones (estándar y amplias suites de dos dormitorios para seis personas), que incluye zona de cocina, mesa de pícnic y tocadores independientes. Dependiendo de la temporada, se puede conseguir la suite desde 80 dólares. Ojo al dato: si se hospeda en alguno de sus hoteles, puede entrar una hora antes de que abran el parque The Wizarding World of Harry Potter y Volcano Bay.

Un nuevo espectáculo de acrobacias extremas con actores en vivo, tecnología innovadora y efectos especiales le permitirán sentirse parte del mundo del espía Jason Bourne. (Foto: Universal Orlando Studios)

Hay buenas noticias para los que buscan adrenalina. Está la siempre confiable The Incredible Hulk Coaster. Pero ¿si le dijera que hay una montaña rusa que desafía –por unos segundos– a la gravedad? Una de las grandes apuestas es el VelociCoaster de Jurassic World, de dos lanzamientos (el más rápido alcanza los 112 km/h en 2,4 segundos) y 12 segundos de “tiempo en el aire”, que da la sensación de gravedad cero. Si quiere algo más tranquilo, los simuladores de Harry Potter and the Forbidden Journey y The Amazing Adventures of Spider-Man son buenas opciones. Para disfrutar mejor de las atracciones, descargue la app Universal Orlando Resort.

La VelociCoaster de Jurassic World da vueltas de 360 grados y lo más increíble: 12 segundos de gravedad cero. (Foto: Universal Orlando Studios)

Organice con tiempo su visita, tenga en cuenta las recomendaciones y, si tiene suerte, podrá incluir Epic Universal –el cuarto parque, en construcción– a su lista. //

LOS DATOS

PARA EL VIAJE. Los pasajeros de 2 años a más deben presentar una prueba de COVID-19 negativa (PCR o antígenos) tomada un día antes del viaje. Use mascarilla en espacios cerrados.

ENTRADAS. Para visitar Universal Studios Florida, Islands of Adventure y el parque acuático Volcano Bay, conviene el Boleto Explorer. Entre sus beneficios está el ahorro (paga por dos parques y visita los tres) y la flexibilidad (sin fijar fecha de visita, puede disfrutar las atracciones cuanto quiera), por 14 días.

Los hoteles de Universal Orlando también son destinos. Universal’s Cabana Bay Beach Resort es el más cercano –5 minutos a pie– al parque acuático Volcano Bay. (Foto: Universal Orlando Resorts)

PLUS. El VIP Experience da acceso exclusivo al backstage y prioridad en las filas (https://www.universalorlando.com/web/en/us/tickets-packages/park-tickets).

DÓNDE COMER. Hay una oferta variada en el CityWalk de Universal Studios. Está el Vivo Italian Kitchen, con deliciosos platos italianos y pastas caseras; Big Fire, con platos a la parrilla sobre fuego abierto; NBC Brew and Grill, con muchas pantallas que retransmiten todo tipo de deportes y el Toothsome Chocolate Emporium, con su famosa “Fábrica de Batidos”.

