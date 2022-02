Conforme a los criterios de Saber más

Cuando al popular actor español Maxi Iglesias le dieron el guion de la primera película que el Perú iba a producir para Netflix, se echó a googlear. Más allá de conocer que Lima es la capital y de la maravilla de Machu Picchu, su relación con el país era prácticamente nula. Lo hizo porque se topó con nombres de lugares fascinantes: Salcantay, la laguna de Huamantay, el lago Titicaca, Cusco, Paracas. Las fotos que iban apareciendo en la pantalla abrían cada vez más sus enormes ojos azules. Le dijo automáticamente que sí al proyecto, que hoy se llama ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’, y que se estrena por la plataforma de streaming el 18 de marzo. Aquel fue un gran motivo, pero no el único.

Iglesias tenía muchas ganas de hacer una gran comedia romántica, y la propuesta y los libretos del director Bruno Ascenzo lo convencieron. Entonces no se imaginaba que esa decisión le traería más amor del que estaba buscando. En el rodaje conoció a su coprotagonista, la actriz peruana Stephanie Cayo, y se enamoró. Se enamoró hasta el tuétano.

A ella, el amor también le cayó como un hermoso sopetón. No lo buscaba, no lo esperaba. No había pasado tanto, de hecho, desde que se había separado de su ex esposo. Aunque tampoco era que estuviera decepcionada del amor. “El amor, en sí, es fe”, dice en entrevista con Somos.

Y ya sabemos que la fe es lo más bonito de la vida.

(Foto: Daniela Talavera / Netflix)

DE VUELTA A CASA

En la cinta, Iglesias es Salvador Campodónico, un empresario yuppie cuya familia es dueña de la corporación hotelera más importante de España. De ahí que llegue al Perú para construir su primer gran proyecto internacional en Cusco. Es allí donde conoce a Ariana, interpretada por Cayo, una mochilera que vive una vida aventurera completamente opuesta a la suya, libre de ataduras. El encuentro de los mundos contrarios, y todo lo que derive para bien y mal de ello, no se hará esperar.

“El guion me lo mandó Bruno en el 2017 y me dijo que lo había escrito pensando en mí. Me enamoré de la historia. Al principio eligieron a otra actriz, pero luego hubo cambios y quedé”, cuenta Cayo, quien no trabaja en el Perú desde el 2005, cuando a los 15 hizo la serie Besos robados. “Solo había venido a trabajar en la academia de danza de mi hermana Fiorella, con quien ahora tenemos el programa Performing Arts Perú. Luego la pandemia llegó y no pude entrar al país en un año, así que estar en el Perú tantos meses en el 2021, con el rodaje, fue muy especial. Me he reconectado con mi país”, afirma.

(Foto: Daniela Talavera / Netflix)





(Foto: Daniela Talavera / Netflix)

Al igual que su actual colega y novio, ella tenía muchas ganas de hacer una historia de amor. “Yo toda mi vida pensé que no era romántica, pero con la pandemia me di cuenta de que sí. Así me he puesto. San Valentín, como fecha, la verdad, nunca me interesó, pero quién sabe ahora me motive a hacer algo bonito”, comenta. “Creo que todo lo que venga del amor es maravilloso. Es algo mágico que incluso te hace descubrirte”, agrega.

Seguidores y fans que también le profesan cariño, por otro lado, los ha tenido siempre. Hace poco, de hecho, le hicieron una cerrada defensa ante quienes la criticaban en redes sociales por no tener rasgos mestizos y ser la actriz principal de la primera cinta peruana para Netflix. “Creo que cuando nos enamoramos de un personaje, no estamos viendo tanto el color de su piel. Yo sé de dónde vengo. No digo que sea mejor o peor que otras personas, solo que vengo de Perú, que es la tierra que me vio crecer, que me dio tanto. Todo lo que tengo me lo he trabajado, nadie me ha regalado absolutamente nada. Mi padre era un oficial de la Fuerza Aérea del Perú, un coronel que fue obligado a retirarse por ser honesto y justo. Yo fui a un colegio de la FAP... y si hubiera ido a otro tampoco pienso que se me podría etiquetar. Quienes juzgan solo por el color de mi piel... creo que les falta mucho por descubrir. Creo que el juicio viene de cierto desconocimiento”, señala.

MADRILEÑO CONQUISTADO

En otro Zoom, en tanto, Maxi Iglesias no deja de hablar del impacto que le ha traído conocer al Perú. “El día que grabamos en Machu Picchu fue ¡wow!… Además porque estábamos solos ahí, por la pandemia. Ese momento me impresionó y me marcó. En Puno también conecté mucho, por el momento en que se encontraba el personaje en esa parte de la historia. Todo ha sido extraordinario”.

(Foto: Daniela Talavera / Netflix)





(Foto: Daniela Talavera / Netflix)

Aunque no habla tanto de su relación con Cayo, ha oficializado el asunto con una foto publicada en su cuenta de Instagram, hace unas semanas. Tampoco hace falta decir más. Para viniendo al Perú. Estuvo hace poco en la boda del hermano de Stephanie y esta semana se encuentra en Lima, donde ha llegado a celebrar su cumpleaños.

Respecto de lo profesional, el madrileño de 31 años ha participado ya en varias producciones de la plataforma de streaming, un soporte de difusión al que dice deberle mucho.

“Yo estoy muy agradecido de trabajar con ellos, no solo por el volumen de trabajo que nos dan a los actores, sino por la oportunidad de que nuestra labor alcance tantos países. Con Hasta que nos volvamos a encontrar, mi ilusión es que esta película sobre Perú llegue a España y a todos lados. [...] Tenemos una responsabilidad con la cinta: la de hacer conocer todas las maravillas que tiene el país. Ojalá lo consigamos”. Todo eso, añade, enmarcado en una divertida historia de amor. Esas que siempre vienen bien. //

SEPA MÁS:

MAXI IGLESIAS EN PANTALLA

Maximiliano Teodoro Iglesias Acevedo nació en Madrid, en 1991. También es modelo y presentador de televisión.

Su primera aparición en TV se dio en el 2005. Actuó en esporádicos episodios de series.

La fama le llegó en el 2011, cuando interpretó al personaje de Cabano, en la exitosa serie de Antena 3 “Física o química”.

En el 2013 fue “Max” en la popular serie romántica ambientada en los años 50 “Velvet”, la cual puede verse hoy en Netflix.

Ha actuado con Kate del Castillo en la serie “Ingobernable” (Netflix). Aparece también en la serie “Desaparecidos” y en “Valeria”, donde es el galán de la historia.

(Foto: Daniela Talavera / Netflix)

MAESTRA DE ARTE

Stephanie Cayo está a la cabeza de Performing Arts Perú, un programa intensivo de 4 meses de interpretación, actuación, canto y baile. este es un brazo de la academia dance studio perú, dirigida por Fiorella Cayo.

