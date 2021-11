Conforme a los criterios de Saber más

Henry Cavill era un fanático de las novelas de Andrzej Sapkowski en las que está basada la serie The Witcher, que este 17 de diciembre estrena su esperada segunda temporada por Netflix. También de los videojuegos. Tanto, que presionó a sus agentes para que le consiguieran audicionar para ese rol. No importaba que él ya tuviera fama mundial tras haber sido por años el Superman de estos tiempos, un célebre villano de James Bond o por salir en cuanto ranking existiese como uno de los hombres más atractivos de este planeta. Es decir, una supernova del star system gringo en busca de un papel en una ficción de streaming.

El británico de 38 años, finalmente, no solo conseguiría lo anhelado, sino que con ello ha seguido metiéndose más audiencia en el bolsillo. Así, todos lo quieren de nuevo con la capa roja y la S en el pecho. Todos quieren verlo en los súper hits que ya se anuncian: Enola Jones 2 y Highlander. Y todos quieren que siga siendo el Geralt de Rivia que Netflix ha creado. Somos conversó con Cavill sobre el futuro, la elección de personajes y el oficio de estar siempre en la piel de alguien más.

-Hay características comunes en los protagónicos que has interpretado. Son tipos rudos y poderosos, pero a la vez tienen varias capas de sensibilidad. No son los típicos héroes de los años 80 que no mostraban sus sentimientos. ¿Ha sido esa una decisión consciente?

Sí, son los personajes que a mí me interesan trabajar. Soy consciente de mi elección, pero es porque vengo de una familia muy masculina. Tengo cuatro hermanos, más mi papá. Pero también está la mujer más maravillosa del mundo, mi madre, de la que siempre aprendo. Entonces, sé que los hombres pueden ser fuertes y rudos y protectores, pero también son sensibles. Todos mis amigos hombres, ya sea que tengan un background de trabajar en las fuerzas especiales o en ambientes extramasculinos o arriesgados, son gente increíblemente sensible. Creo que más tiene que ver con explorar la verdad de lo que un hombre real es.

-Ya no hay temor en reconocerlo.

No debe haber ninguna vergüenza en reconocerlo. Hace mucho que no somos esa generación que dice que los hombres no tenemos sentimientos. Creo que es importante decir que uno puede ser las dos cosas: un hombre grande, poderoso y fuerte, y a la vez, sensitivo y amable.

-¿Qué es lo más difícil de ser un actor famoso en todo el mundo?

Creo que muchas cosas maravillosas se desprenden de ello, como la oportunidad de contar historias extraordinarias. Sin embargo, podría decir que hasta hace muy poco estaba un tanto solo. Esta puede llegar a ser una vida un poco solitaria. Creo que mucha gente que entra al negocio del entretenimiento debería saber eso de antemano. Ese mundo puede ser muy interesante hasta que te topas con esto que te digo y todo se vuelve otra cosa.

Cavill interpretó a Superman en tres películas. (Foto: Agencias)

-Tu carrera se ha enfocado en los géneros de la fantasía y la acción. ¿Podremos verte en algún drama, comedia o suspenso en el futuro?

Claramente tengo una predilección. Pero al mismo tiempo estoy muy abierto a hacer roles en comedia o en relatos románticos. Solo estoy esperando que llegue la propuesta adecuada.

FUERA DE ESTE MUNDO

En The Witcher, Cavill es un cazador de monstruos que está tratando de encontrar su lugar en el mundo. El destino lo une a una princesa llamada Cirilla, en el contexto de un mundo medieval asentado en lo que se conoce como “el continente”.

-La realización de la temporada 2 de The Witcher fue turbulenta, pues se dio en pandemia. ¿Cómo fue trabajar en estas circunstancias?

La producción hizo un gran trabajo en cuidarnos. A mí me hacían pruebas covid cada día, especialmente durante el segundo confinamiento en Inglaterra. Eso era importante para mí porque todos teníamos que estar sanos en el set. Una cosa es trabajar usando mascarillas y caretas, pero los actores no tenemos protección, tenemos que hablar cara a cara. Pero si hablamos de interpretar un personaje, uno, al igual que siempre, se concentra y lo saca adelante.

La segunda temporada de The Witcher se estrena el 17 de diciembre. (Foto: Netflix)

El actor espera que se evidencie una evolución en la interpretación del personaje de Geralt de Rivia (Foto: Netflix).

-¿Qué cambios veremos en Geralt de Rivia?

Para mí era muy importante que el trabajo que yo hiciese reflejara al Geralt de los libros. Él es un intelectual, un filósofo y yo quería representarlo así de la manera más fidedigna posible. Entonces insistí que en esta segunda temporada Geralt sea un hombre menos reservado. En la primera temporada era así; es decir, hablaba menos y observaba más. Ahora está con Cirilla y las otras brujas en su mundo personal. Entonces quiero mostrar más su lado intelectual, que sea más elocuente, use más un lenguaje que evidencie más al tipo de los libros. Espero haberlo logrado. //

VIDA Y OBRA

Sobre él. Henry William Dalgliesh Cavill nació en Gran Bretaña, en 1983. Empezó a actuar desde niño en el colegio. Es aficinado al deporte y los videojuegos.

Trabajos más destacados. La venganza del conde de Montecristo, Tristán e Isolda, Los Tudor, El Hombre de Acero, Batman vs. Superman, La Liga de la Justicia y Misión imposible fall out, entre otras.

