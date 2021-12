Semanas después de que iniciaran especulaciones sobre una posible relación amorosa entre la actriz peruana Stephanie Cayo y su colega Maxi Iglesias, quienes filmaron una película en Perú, el intérprete extranjero publicó unas fotografías donde ambos aparecen juntos. Acompañó las imágenes con un mensaje.

“El filósofo británico Francis Bacon dijo que la amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. Si ‘quien tiene un amigo tiene un tesoro’ entonces… cuando es mucho más que una amiga... ¿Qué hay más que un tesoro?”, indicó el actor en su cuenta Instagram.

En las imágenes, Iglesias aparece junto a Stephanie Cayo en una habitación donde están rodeados de luces que, al llegar al muro, toman formas de flores. Ambos sonríen. Al cierre de este artículo, Cayo no ha confirmado si tiene una relación sentimental con Iglesias.

Stephanie Cayo y Maxi Iglesias se conocieron durante la filmación de “Mochileros”, la primera película de Netflix producida en el Perú, por la empresa Tondero.

“¿Si estoy enamorada actualmente, si tengo un romance con Maxi Iglesias? Eso no te puedo responder. (…) Estoy en una etapa de florecimiento. He pasado este año muchas cosas, he aprendido mucho de mí, aprendí a mirarme, a quererme, a ser mi mejor amiga, a disfrutar de mi compañía, de mi tiempo a solas, me he enfocado a mi trabajo”, declaró la actriz en entrevista con este diario en noviembre último.

Te puede interesar