Ante las acusaciones de agresión física y psicológica que ha recibido por su expareja, la modelo Samantha Batallanos, Jonathan Maicelo decidió responder por sus presunto actos de violencia.

De ese modo, eligió el programa que conduce Lady Guillén en Panamericana TV y a parte de, expresar sus descargos, el deportista aseguró que tuvo un hijo con Batallanos que terminaron perdiendo naturalmente.

“Eso de nuestro hijo que perdimos es un tema aparte. Ella nunca antes se había embarazado. Ambos sufrimos mucho y esa etapa fue bastante traumática para nosotros. Pero no tiene nada que ver con tema de agresiones, solo lo perdió”, relató.

Durante la entrevista que tuvo, Maicelo evitó precisar las fechas cuando ocurrió la pérdida, pero afirmó que el momento del supuesto embarazo ambos tenían una buena relación.

“Justamente en esa época todos estábamos tranquilos. Es como que había temporadas que le daba los arranques, bastantes temporadas, pero en esa temporada estábamos demasiado bien”, explicó.

Tras ello, Maicelo agregó que el perder al supuesto hijo lo afectó en gran manera y que todavía siente amor por Batallanos.

“Me afecto bastante y me sigue afectando, no me puedo quitar eso de un día para otro, incluso me afecta no estar con ella todavía. Sí, la amo, pero creo que sería un loco de volver con ella, estaría loco”, dijo.

Lady Guillén le responde a Magaly Medina por críticas a entrevista de Maicelo





Al emitirse la entrevista que Lady Guillén hizo a Jonathan Maicelo, la conductora Magaly Medina criticó a la presentadora tras indicar que no cuestionó al presunto agresor.

“Suavecita, parecía abogada, defensora de este energúmeno. Lo peor es que la que se lo permite es una de las mujeres que se ha vendido como símbolo de la mujer golpeada en el Perú”, señaló y compartió en su programa imágenes de Lady cuando sufrió violencia por parte de su expareja.

De ese modo, Guillén respondió a Medina indicando que lo hecho por Magaly fue con una intención negativa.

“No me duele que me pongan las fotos, que revivan mi caso. Al contrario, me siento orgullosa que se reviva. Que lo tomen como quieran. Pero, sí hay un poco de incomodidad porque creo que he sentido un ánimo de hacer sentir mal”, dijo la conductora de “Dilo Fuerte”.