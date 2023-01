La conductora de televisión Karen Schwarz empieza el 2023 con el anuncio de que asumirá nuevos retos en su vida profesional, por lo que, luego de 11 años, se despidió de Latina con un emotivo mensaje en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora de programas como “Yo Soy Perú” y “La Voz Perú” se mostró agradecida con Latina por haberla acogido a lo largo de 11 años desde su debut en “El último pasajero”.

“Cerrando capítulos. Gracias Latina. Y así han pasado 11 años desde que empecé en la TV. Llegué siendo Karen y me voy llamándome mamá, llegué sola al canal y ahora me voy acompañada de mis gordas, llegué soltera y me voy de la mano del amor de mi vida. Llegué como comunicadora y hoy le sumo a esta pasión de la conducción mi sueño empresarial más grande llamado ‘Valente por Karen Schwarz’”, escribió la conductora de TV.

“En resumen, gracias Latina por estos lindos 11 años. Nos reencontraremos en cualquier momento”, añadió Karen Schwarz en su publicación, quien recientemente estuvo a cargo de la conducción de “La Voz Generaciones” al lado de Cristian Rivero.

El mensaje de Karen Schwarz fue bien recibido por sus amigos y fans, quienes le desearon lo mejor en sus nuevos retos. En su post de Instagram no faltaron los comentarios de Tony Succar, Karina Borrero, Lucy Bacigalupo, entre otros.

Como se recuerda, Karen Schwarz debutó en la televisión en 2011 como parte del elenco de “El último pasajero” como una de las tres azafatas. El programa fue conducido en aquella época por Adolfo Aguilar. Tras esta experiencia, Schwarz ganó popularidad y se sumó a las filas de “Yo Soy Perú”.

'Memes' sobre la boda de Brunella Horna