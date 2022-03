Karla Tarazona se pronunció respecto a las recientes declaraciones de Christian Domínguez, quien en el programa “América Hoy” dio a conocer que terminó su romance con Isabel Acevedo porque le dio elegir entre ella y su hijo Valentino, fruto de su romance con Karla Tarazona.

Ante las cámaras de “Amor y Fuego”, Tarazona no se mostró sorprendida con lo que dijo Domínguez sobre Isabel. “Para todos los que me decían loca, yo dije, el tiempo da las mejores respuestas. Yo le abrí las puertas de mi casa, recién había dado a luz y sin importar eso, pasó todo lo que pasó... Entonces, no podría tenerle cariño tampoco a una criatura”, comentó al inicio.

“La prioridad de uno siempre van a ser los hijos, y ya estamos en una edad en donde nadie tiene por qué manipularte, decidimos a quién le hacemos caso y a quién no”, agregó.

Sin embargo, la figura de Panamericana Televisión se mostró bastante fastidiada porque en medio de la polémica se está mencionado el nombre de su hijo Valentino, quien solo tiene 6 años.

“Después de todo lo que ha pasado, la creo capaz de cualquier cosa, siempre lo dije, pero claro, yo era la loca problemática... A mí sí me incomoda bastante porque en el medio está mi hijo... Si él ya se mata con ella, es un problema de ellos, pero sí está llegando a la coronilla que toquen el tema con un niño de 6 años. El que creó el monstruo es él (Christian) y tendrá que apechugar”, finalizó diciendo.

