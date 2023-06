A pocos días de la gran final de “El Gran Chef Famosos”, Korina Rivadeneira se convirtió en la nueva eliminada del reality de cocina de Latina. La exintegrante de “Esto es guerra” no pudo superar la sentencia y se despidió entre lágrimas de sus compañeros y del jurado.

Tras su eliminación, la esposa de Mario Hart conversó con las redes sociales de Latina y explicó que el programa la ha ayudado a ser más ordenada en su hogar. Además, confesó que encontró en la cocina una nueva pasión.

“He aprendido muchísimo. Una de las cosas que más me encanta de haber estado aquí es que me voy con un nuevo amor, que es la cocina. increíblemente, no sé cómo, pero me enamoré de la cocina. Me voy siendo otra persona, una más organizada y se lo va a agradecer mi familia y yo el resto de mi vida”, contó.

“Ahora, todo el orden que tenía que mantener acá lo mantengo en mi casa y eso es impresionante. Fue un curso intensivo para la vida. Gracias al jurado me he exigido todo y más, me voy feliz”, agregó Korina.

Finalmente, Korina Rivadeneira agradeció el respaldo de sus seguidores, quienes la convirtieron en una de las favoritas del programa, y aseguró que seguirá haciendo contenido de cocina a través de sus redes sociales.

“Voy a tratar de hacer recetas en mis redes sociales, mucho contenido porque los adoro. Gracias, porque sin ustedes no sería nadie”, puntualizó la modelo venezolana.