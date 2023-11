Leslie Shaw volvió arremeter contra Mario Hart quien hace algunos días anunció su regreso a los escenarios. Y es que la artista no tuvo reparos en decir que su expareja no es cantante y que cuando lo hace es para la gente que solo desea divertirse.

“Yo no soy quien para juzgar a los artistas, pero como él no es artista, debería ser piloto porque nos falta un piloto peruano que nos represente. Zapatero a su zapato. Cuando un hace algo, tiene que hacerlo bien, pero cuando uno no hace nada, trata de hacer muchas cosas y al final todo le sale mal”, dijo para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

“Pobre gente, pero bueno, la gente va a tonear y para el chongo creo que está bien. Él está para cantar para cuando la gente ya está con sus traguitos e igual se divierte”, agregó.

Esta no sería la primera vez que Leslie critica al esposo de Korina Rivadeneira. Y es que, hace unas semanas lo tildó de improvisado al asegurar que no cuenta con técnicas vocales, por lo que le recomendó enfocarse en su carrera como piloto de autos.

“El Perú merece más que un meme ¡por favor! No es simplemente decir: ‘Ay, no sé qué hacer y quiero regresar a la música’. No sé que tenga el otro que ofrecer, yo creo que mejor se quede ahí con los carros ¿no? Que al menos ahí ganó un premio que otro”, cuestionó la cantante.