Pamela Franco usó sus redes sociales para mostrar el extenso ramo de flores azules que le regaló Christian Domínguez por su cuarto aniversario como pareja. Esto se da luego que la pareja fuera criticada por no dedicarse publicaciones románticas en horas de la mañana.

“Si tengo que volver a elegirte, lo haría mil veces. Feliz 4 años. Te espero mi amor bonito, gracias por todos los detalles que tienes conmigo, gracias por siempre estar ahí. Te amo”, escribió en sus historias de Instagram.

Pamela Franco muestra el regalo que le dio Christian Domínguez por su cuarto aniversario. (Foto: Captura/Instagram)

Además, publicó un video en su cuenta oficial de TikTok mostrando el enorme ramo de flores azules que le envió el cumbiambero. “Me haces sentir especial y feliz. Te amo mi amor. Feliz 4 añitos”, escribió en la descripción.

Por su parte, Christian Domínguez usó su cuenta de Instagram para dedicarle un romántico post a la cantante. El cumbiambero mencionó que el mejor regalo que tras cuatro años de relación es su pequeña hija.

“El resumen de mis últimos 4 años es.... amor, amor y más amor y todo gracias a ti...Te amo. El mejor regalo que hemos tenido en todo este hermoso tiempo es el que hicimos hace 2 y 8 meses con la bendición de Dios. Ayer recibimos un video como muchos otros, que nos emocionó muchísimo por su gran avance.Cada logro de muestra angelito, lo sentimos nuestro también...Que de la mano de Dios nos sigamos emocionando mucho más.. Nuestros mejor regalos y mejores recuerdos..Te amo mi princesa”, escribió Domínguez.

Pamela Franco planea casarse con Christian Domínguez

Pamela Franco reveló en diálogo con Trome que tiene la ilusión de casarse con Christian Domínguez, su actual pareja y padre de su pequeña hija.

“No me voy hacer la que no, una quiere casarse, sellar su familia, pero primero que el anillo me lo tiene que dar él, él verá su tiempo, yo tampoco estoy corriendo. Ahorita el matrimonio es tomado más a la ligera, el matrimonio es más cuánto gastas y aparte es criticado. Gastas, te critican y si te divorcias... peor. Yo lo llevo con calma”, dijo al mencionado medio.