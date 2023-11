Matthew Perry fue uno de los comediantes estadounidenses más queridos de los últimos tiempos, gracias a su trabajo en “Friends”, una de las series de habla inglesa de mayor éxito internacional.

El artista se sumó al elenco cuando tenía 24 años y había tenido pequeños roles en series como “Growing Pains”, “Who’s the Boss?” y “Beverly Hills, 90210″. En “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, el libro de memorias que publicó en 2022, contó que tres semanas antes de ser elegido para el personaje de Chandler Bing había leído un artículo sobre Charlie Sheen y sus problemas con la fama.

Matthew Perry perdió la vida a los 54 años.

“(El periódico) Decía que Sheen estaba nuevamente en problemas por algo, pero recuerdo haber pensado: ¡Qué le importa si es famoso! De la nada, me encontré arrodillándome, cerrando los ojos con fuerza y orando. Dije: ‘Dios, puedes hacer lo que quieras conmigo. Pero, por favor, hazme famoso’. Nunca había hecho esto antes. Tres semanas después, me eligieron para ‘Friends.’ Y Dios ciertamente cumplió su parte del trato, pero el Todopoderoso, siendo el Todopoderoso, no había olvidado también la primera parte de esa oración”, contó Perry en su libro.

“Friends” se convirtió en un éxito sin precedentes, y también fue el escenario en el que empezó a desarrollar problemas de alcoholismo; aunque siempre contó con el apoyo de sus amigos de la serie. Según contó también en sus memorias, fue Jennifer Aniston quien lo encaró sobre sus adicciones.

La amistad de Jennifer Aniston y Matthew Perry

En su momento, Matthew Perry reveló que se sentía atraído por Jennifer Aniston antes de que fueran elegidos para “Friends”, pues se conocieron previamente a través de amigos en común. Perry incluso contó que invitó a salir a Aniston, pero ella le dijo que solo quería ser su amiga.

Jennifer Aniston en "Friends", una de las comedias más exitosas de la historia del a TV. (Foto: Difusión)

Ya en el set de “Friends”, los artistas desarrollaron una amistad, que se estrechó más cuando Aniston ayudó a Perry a encarar sus problemas personales. Un día, la actriz entró al camerino de su compañero y le increpó: “Sabemos que estás bebiendo”. Perry quedó desconcertado porque pensó que había estado ocultando bien su alcoholismo en las grabaciones, pero ella le dijo que podía darse cuenta por su olor y lo invitó a buscar ayuda.

En 2021, la actriz contó a “Today”, que en su momento “no entendió la devastación” que sintió Matthew Perry a lo largo de las grabaciones del programa. Y es que en la década que estuvo al aire, fue internado en dos ocasiones en rehabilitación.

Fue durante la grabación del especial de reencuentro de “Friends”, disponible en HBO, que Perry compartió que sudaba y tendría convulsiones cuando el público no se reía de sus bromas, que vivía en constante ansiedad.

“No entendía el nivel de ansiedad y autotortura que sufría Matthew Perry si no lograba reírse, y la devastación que sentía. Lo cual tiene mucho sentido ahora”, dijo Jennifer Aniston a “Today” sobre esa confesión de su colega.

¿Qué dijo Jennifer Aniston tras la muerte de Matthew Perry?

Dos días después de que se conociera la muerte del actor Matthew Perry, sus cinco compañeros protagónicos en “Friends” emitieron un comunicado en conjunto.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer firmaron la misiva publicada por la revista “People” que indica: “Todos estamos completamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia. Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida insondable”.

La misiva cierra así: “Con el tiempo diremos más, cuando podamos. Por ahora, nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todos los que lo amaron en todo el mundo”.