Leslie Shaw se encuentra en nuestro país promocionando su nuevo tema “No Olvido”. En un reciente encuentro con la prensa, la cantante peruana dijo sentirse contenta por su nuevo lanzamiento, además habló del éxito que tiene en su cuenta Onlyfans.

“Estoy muy contenta, he estado trabajando mucho, estoy contenta de estar en Perú promocionando mi nueva canción, van a venir muchas canciones más en las que he estado trabajando toda la pandemia, estoy emocionada porque es un ritmo completamente diferente a lo que venía haciendo antes, pero a los fans les gusta y eso es lo importante”, comentó ante las cámaras de “América Espectáculos”.

Respecto a sus ganancias en la red social Onlynfans, que sería alrededor de 4 mil dólares mensuales, según América Espectáculos, Leslie Shaw reveló que ha aprendido a manejar sus plataformas de la mejor forma, por ello, le “va muy bien”.

“Hay meses buenos y meses bajos, pero yo he aprendido a usar muy bien mis plataformas en este tiempo y no solo tengo Onlyfans, entonces me va muy bien. No me puedo quejar. Además, siempre lo he hecho (compartir fotos sensuales), no es nada diferente, pero estoy dirigiendo cada contenido para cada plataforma”, acotó.

