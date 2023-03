Luciana Fuster señala que está muy feliz de su actual presente laboral y de los proyectos que tiene. Así que resalto que está contenta y cómoda con participar del Miss Grand International 2023. Además de enfatizar que en el futuro desea participar del Miss Universo.

Según reveló la enamorada de Patricio Parodi, ella decidió que este año no participaría en el concurso de belleza dirigido por Jessica Newton, Miss Perú.

“(¿Por qué elegiste el Miss Grand?) Porque me encanta el Miss Grand, me parece que es un concurso bastante alegre, bastante lindo. El Miss Universo también y me gustaría en un futuro también competir en el Miss Universo”, declaró a América Espectáculos.

Además, mencionó que se había malinterpretado las declaraciones que dio, porque ella no sabía que aún no habían anunciado que participaría al Miss Grand Internacional.

“Se malinterpretó una declaración que yo di, donde dije no sé si voy a estar en el Miss Universo, yo digo eso porque nosotras habíamos estado aisladas antes de salir y cuando me preguntan yo no sabían si ya lo habían dicho o no”, detalló.

Luciana Fuster solo sigue los consejos de los missólogos

La participante de ‘Esto es Guerra’ manifestó que ella siempre escucha a los expertos y en este caso, los missólogos le recomendaron que tendría que ir a la corona del Miss Grand Internacional.

“Ahora mi proyección, y para ir preparándome, es el Miss Grand. Mucha gente, muchos missólogos, gente que sabe especialistas me dijeron que intente en el Miss Gran primero y entonces ellos son ellos que saben Yo apunto ahora para el Miss Grand y si en un futuro, se puede, al Miss Universo, me encantaría”, comentó.

Patricio Parodi le dedica tiernas palabras a Luciana Fuster tras ser anunciada como candidata del Miss Grand Internacional

Luego de que anunciaran Luciana Fuster es candidata del Miss Grand Internacional, Patricio Parodi le dedicó unas tiernas palabras de apoyo en este nuevo proyecto.

“Me sorprendió que para ser su primera vez lo hizo muy bien, la vi muy natural, me gusto mucho su pasarela, sus palabras, con la confianza que salió... a pesar de que me dijo que estaba nerviosa. Imagínate si así estaba nerviosa, ya la quiero ver sin nervios, más suelta y más confiada”, dijo.