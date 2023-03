Pompinchú, quien su verdadera identidad es Alonso Gonzáles Mendoza, se mostró feliz de volver a la televisión con un programa cómico con “Los ambulantes de la risa”, un proyecto de Panamericana Televisión que también contará con la participación de Kike Suero, ‘Mondonguito’ y Edwin Aurora.

Sin embargo, dicen que no todo lo que brilla es oro y el proyecto no es tan bonito como lo pintan. Según reveló el cómico, este no será un programa propio, como lo que había en los años 90.

Pompinchú dijo que, en realidad, “Los ambulantes de la risa” sería solo una secuencia del programa de Andrés Hurtado ‘Chibolín’.

“Nos han dicho que solamente un mes estaremos en el programa de Andrés Hurtado y eso no me conviene porque yo, prácticamente, pensé que era un programa que nos iban a brindar, pero veo que solamente por un mes estaremos con Andrés Hurtado. Entonces, les dije a los muchachos que ya no voy”, declaró a El Popular.

“Yo pensé que nos iban a dar un programa propio para los cómicos ambulantes y no trabajar para otros. O sea, solamente vamos a trabajar para Andrés Hurtado en un espacio, que es para él, durante un mes. Es lo que él dijo”, agregó.

Además, hizo mucho énfasis en la remuneración que percibiría de haber aceptado seguir en el proyecto de Panamericana Televisión y marcó su distancia con lo que opinan sus compañeros del espacio.

“Kike Suero me dijo: ‘Si has tomado esa decisión, bueno, es tu problema. Cada quien con su problema’. Pero yo no estoy de acuerdo con trabajar un mes. Yo creo que, como cómico, debería haber un programa para ver hasta dónde damos como programa cómico y no trabajar para terceros, como se dice. Pero bueno, mejor me dedico a vender mis chocolates nada más. O sea, no va a haber un sueldo. Va a haber una propina y, prácticamente, yo qué hago con una propina”, finalizó.